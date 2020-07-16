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Жителям Бурятии не едят сусликов и потому не боятся чумы

Жителям Бурятии не едят сусликов и потому не боятся чумы
Общество,  Фото:pixabay.com
Так было заявлено в эфире «России-1»

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за вспышки бубонной чумы в Монголии разработали особый санитарный план. В соседней стране причиной заражения стало то, что два местных жителя употребили в пищу сырое мясо сурка. На приграничных с Монголией территориях, в том числе в Бурятии, специалисты сейчас обследуют мелких мышевидных млекопитающих на наличие чумного микроба.

Недавно рядом с границей России был зафиксирован новый случай заражения бубонной чумой. На этот раз монгольской провинции Говь-Алтай от опасной инфекции умер 15-летний подросток.

Телеканал «Россия-1» представил сюжет о том, какие в республиках Алтай и Бурятия принимают меры безопасности.



- В приграничных с Монголией районах республики проводятся обследования мелких мышиных грызунов на наличие чумного микроба. Исследования, проведённые в 2020 году, отрицательные, - пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по республике Бурятия Анастасия Ковалева.

Подхватить опасную инфекцию человек может, употребляя мясо животного и даже во время снятия шкурки с больного зверька.

- Чума начинается с высокой температуры, начинается воспалительный процесс, – рассказывает о заболевании заведующий лабораторией эпизоотологического мониторинга Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Николай Попов. – Начинается припухание лимфоузлов. Возбудитель попадает в общий кровоток, попадает в лёгкие.

Именно так, от животного, судя по всему, заразился бубонной чумой 15-летний мальчик из Говь-Алтайского аймака в Монголии – района, граничащего с Бурятией. За несколько дней до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо тарбагана, монгольского сурка, который часто становится переносчиком бубонной чумы. Инкубационный период длится до шести дней. Затем следует молниеносное развитие болезни – лихорадка, поражение лёгких, лимфоузлов и тяжелейшая интоксикация.

Приграничная с Монголией Кяхта – в зоне особого риска. Именно здесь проверяют на чуму потенциальных носителей инфекции – песчанок, сурков, полевок, мышей. Смотрят, заразные они или нет.

Для отлова сусликов специалисты противочумной лаборатории выезжают в степь на границе Кяхты с Монголией и выставляют капканы возле норок полевых грызунов.

- Сто плашек ставим через каждые пять шагов, через метров. Это называется учёт. Больше всего сусликов располагается вдоль границы, где стоят стоянки животноводов. Гораздо сложнее встретить тарбаганов, их специально разыскивают по норам, чтобы набрать материал для анализа. Исследования проводят, вскрывая внутренние органы грызунов, а также путем заражения здоровых видов, – поясняет медицинский дезинфектор Кяхтинского противочумного отделения Василий Нагорный.

И все же вероятность завоза инфекции из Монголии или Китая в Россию минимальна. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы закрыты. Сами жители района заявили: эпидемии бубонной чумы не боятся, говорится в сюжете «России-1».

- В традициях бурятского кочевого народа употребление в пищу мелких грызунов не принято, – отмечает местный житель. – Поэтому мы не боимся.

Российские санитарные врачи в круглосуточном режиме держат связь с коллегами из Монголии.
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