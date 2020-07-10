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В Чите завершил работу военный госпиталь

В Чите завершил работу военный госпиталь
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
63 пациента с коронавирусом получили медпомощь за время его работы

Военный госпиталь, развёрнутый по поручению президента РФ в Чите, завершил свою работу. Госпиталь был развёрнут для помощи забайкальским медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 10 июля губернатор Забайкальского края Александр Осипов, министр здравоохранения Анна Шангина и главные врачи медицинских организаций, которые взаимодействовали с военными медиками в процессе оказания медицинской помощи населению, выразили благодарность специалистам.

Как сообщает пресс-служба минздрава Забайкалья, полевой госпиталь располагался в районе поселка Каштак. Специалисты подразделений материально-технического обеспечения минобороны России установили его 5 июня. 10 июля он практически завершил свой функционал. За время его работы получили медицинскую помощь 63 пациента с диагнозом COVID-19.

- Госпиталь региону был необходим из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе. Нам приходилось перепрофилировать под инфекционные другие специализированные койки. Спасибо, что в кратчайшие сроки прибыли, чётко и слажено выполнили все поставленные задачи. Пик заболеваемости мы прошли удовлетворительно во многом благодаря вашему высокому профессионализму. Желаем всему личному составу дальнейшем успехов, – сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Сегодня 67 специалистам мобильного госпиталя от лица руководителей региона и министерства здравоохранения были вручены благодарности, почётные грамоты.

- Помощь военных очень важна для нас. Пациенты в лёгкой и средней степени течения заболевания также должны были находиться под круглосуточным контролем специалистов. В определённый момент наш коечный фонд был загружен под критический уровень, и мы были очень рады квалифицированной помощи коллег в этот непростой момент. Мы восхищены вашей стойкостью и дисциплинированностью. Спасибо за работу, – отметила министр здравоохранения Анна Шангина.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Было развёрнуто приёмное отделение, инфекционное и госпитальное, реанимация, стоматологический и рентген кабинеты.

- Нами приобретён уникальный опыт в лечении пациентов в сложных условиях. Мы установили полевой госпиталь буквально за часы. Было полностью отлажено межведомственное взаимодействие. Хочу в свою очередь поблагодарить специалистов скорой помощи, горбольниц номер один и два, клинического медицинского центра, министерства здравоохранения. У нас не было проблем с исследованием пациентов, выпиской больничных. В случае второй волны коронавируса и повышения заболеваемости мы снова готовы прийти на помощь, – подчеркнула Туяна Смагулова, заместитель начальника полевого военного госпиталя.
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