«Это разве нормально?»: Часть улан-удэнцев не получила горячую воду

В Октябрьском районе восстановление горячего водоснабжения осложнено вновь выявленным дефектом
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 и 16 июня в столице Бурятии отключили горячую воду из-за очередных гидравлических испытаний по магистралям 2,3,4 и 5. Отмечалось, что подача горячего водоснабжения будет ограничена с 00:00 15 июня по 24:00 16 июня.
В «ТГК-14» сообщали, что 17 июня теплоноситель будет подан по всем объектам - за исключением жилых домов, отключённых по графику для проведения капитальных работ, и домов, где продолжают устранять порывы после проведения испытаний.
Позже выяснилось, что в процессе запуска горячего водоснабжения специалисты выявили новые дефекты на тепломагистралях №2 и 3, которые препятствовали подаче горячей воды в Советском и части Железнодорожного районов Улан-Удэ.
- На устранении повреждений привлечено 5 ремонтных бригад и 6 единиц спецтехники. Теплоэнергетики будут работать круглосуточно до полного устранения порывов. Подключение горячего водоснабжения будет производиться по мере устранения дефектов.
Отмечалось, что по тепломагистралям №5 и 6 (Октябрьский район) запуск теплоносителя уже произведён.
Однако улан-удэнка Марина Витальевна сообщила «Байкал-Daily», что по состоянию на 17 часов 18 июня горячей воды по улице Ключевской (тепломагистраль №5) до сих пор нет.
- Я подозревала, что они не дадут воду вовремя, так они и не дали. Я звонила в комитет городского хозяйства, где мне пообещали, что всё сделают, и вечером вода пойдет. Ну да уж, прямо так она и пошла – нету этой горячей воды. Сегодня звоню – и они там говорят: «ну не знаю, они там работают, может быть, после 19 часов дадут», – рассказала возмущённая улан-удэнка.
Пенсионерка пожаловалась, что, помимо этого, на Ключевской утром отключили и холодную воду. Она выразила сомнение, что холодное водоснабжение подключат вовремя.
- Я уже в приёмную главы звонила, к кому пробиться? Это просто безобразие! У нас идёт ремонт электросетей, и в выходные нам отключат свет. Это разве нормально? Я определила это как вредительство! – жалуется горожанка.
В «ТГК-14» сообщили, что восстановление горячего водоснабжения в части Октябрьского района осложнены вновь выявленным дефектом на тепломагистрали №5. Ситуация, требующая немедленного реагирования, сложилась вчера при повторном запуске горячего водоснабжения на магистральном стволе, расположенном в районе пересечения улиц Сахьяновой и Трубачеева.
- Восстановительные работы осложняются тем, что устранение дефекта проводится на подающем трубопроводе основной магистрали большого диаметра – 900мм. В настоящий момент повреждение устраняется теплоэнергетиками и требует дополнительного времени. На месте привлечены 3 ремонтные бригады и 5 единиц спецтехники. Работы будут продолжены до полного устранения, подключение горячего водоснабжения будет производиться по мере устранения дефектов, - сообщили в пресс-службе «ТГК-14».
Ранее на данном участке сети после опрессовки и подключения сначала было выявлено и устранено 4 повреждения. Однако при повторном запуске было выявлено ещё одно, которое повлекло отключение от горячего водоснабжения более трети домов Октябрьского района и изменение гидравлического режима всей сети.
Количество обнаруженных дефектов на тепловых сетях Улан-Удэ возрастает и по данным на 16:00 уже составляет - 74.
- Про сроки завершения восстановительных работ пока невозможно ничего сказать, вероятно потребуется дополнительное время. Специалисты работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно оперативнее устранить повреждения и подключить оставшихся потребителей – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе «ТГК-14».
Между тем, в МУП «Водоканал» сообщили, что холодную воду по улице Ключевской из-за аварийной замены запорной арматуры, подключение запланировано сегодня в 20 часов.
- Работы ведутся, надеемся, что подключат вовремя, - коротко ответили «Байкал-Daily» в пресс-службе организации.
«Это разве нормально?»: Часть улан-удэнцев не получила горячую воду
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