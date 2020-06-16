В Бурятии за сутки выявили 38 больных COVID-19

В республике более 2300 случаев заражения коронавирусом
На утро 16 июня в Бурятии зарегистрировано 2341 случай заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1266. За сутки выявили 38 больных. Накануне сообщалось о 2303 случаях заражения.
Из 38 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов России, 2 человека – вахтовики с посёлка Иракинда, 7 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1460 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 683 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле, - сообщили в республиканском оперштабе.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1452 человека, в том числе 67 человек за последние сутки. Житель Бурятии, проходивший лечение в Иркутской области, вылечился и выписался.
За весь период умерло 13 человек. Проходят лечение в стационарах республики 508 больных, на амбулаторном лечении находятся 368 пациентов.
На 8 часов утра 16 июня в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 508 больных, из них 45 детей, накануне сообщилось о 44 детях, проходящих лечение. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении на сегодняшнее утро находится 368 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 6 больных, в том числе старше 65 лет - 3 человека. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 чел., на ИВЛ пациентов нет.
В пяти обсерваторах на сегодня находится 93 человека.
За сутки проведено исследований от 2141 человек, с нарастающим итогом – 135 031 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.
На «горячую линию» минздрава республики (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 655 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 33 766 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
В Бурятии за сутки выявили 38 больных COVID-19
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике более 2300 случаев заражения коронавирусом
Сельчане едва не спалили лес
Двоим из них грозит уголовная ответственность
Директор компании попросил перечислить деньги организации на расчётный счёт третьего лица
Профилактическая акция прошла в Кабанском районе
Ремонт проводился более 8 часов
Работа трёх маршрутов приостановлена
В Улан-Удэ днём возможна гроза
С 15 июня начался приём заявок на республиканский конкурс на лучший медицинский сайт
Условия проживания изменили 1034 семьи
В нём приняло участие команды 7 школ города
На этой неделе полностью озеленят улицу Ленина
Они построены в отдалённых микрорайонах города Закаменск
К памятнику Юрию Ножикову были возложены цветы
Сдать комплекс можно только по предварительной записи