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В Бурятии за сутки выявили 38 больных COVID-19

В Бурятии за сутки выявили 38 больных COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике более 2300 случаев заражения коронавирусом

На утро 16 июня в Бурятии зарегистрировано 2341 случай заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1266. За сутки выявили 38 больных. Накануне сообщалось о 2303 случаях заражения.

Из 38 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов России, 2 человека – вахтовики с посёлка Иракинда, 7 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1460 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 683 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле, - сообщили в республиканском оперштабе.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1452 человека, в том числе 67 человек за последние сутки. Житель Бурятии, проходивший лечение в Иркутской области, вылечился и выписался.

За весь период умерло 13 человек. Проходят лечение в стационарах республики 508 больных, на амбулаторном лечении находятся 368 пациентов.

На 8 часов утра 16 июня в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 508 больных, из них 45 детей, накануне сообщилось о 44 детях, проходящих лечение. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении на сегодняшнее утро находится 368 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 6 больных, в том числе старше 65 лет - 3 человека. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 чел., на ИВЛ пациентов нет.

В пяти обсерваторах на сегодня находится 93 человека.

За сутки проведено исследований от 2141 человек, с нарастающим итогом – 135 031 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» минздрава республики (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 655 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 33 766 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
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