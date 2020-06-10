Всего в стране число случаев заражения приближается пятистам тысячам
За последние сутки в России выявлено 8 404 заболевших коронавирусом, всего в стране на 10 июня зарегистрировано 493 657 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 252 783 человек, умерло - 6 358.
Проведено более 13,5 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 10 июня в Бурятии уже 2020 случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявили 64 больных. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 1191 человек, умерло 11 человек. Проходят лечение в стационарах республики 508 больных. На амбулаторном лечении находятся 309 пациентов.
В Иркутской области 3505 случаев заражения. Госпитализирован 2493 человек, из них 180 из обсерваторов, 1330 вахтовиков. У 29 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме. Выздоровело 977 человек, в том числе 69 человек накануне.
Умерло 17 человек, двое из них скончались за последние сутки. Также в регионе зарегистрировано 18 летальных случаев от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В Забайкальском крае 1765 случаев заболевания коронавирусом. 951 человек вылечился и выписан из медицинских учреждений. По данным на 10 июня, в регионе зафиксированы 32 летальных случая от коронавирусной инфекции.
В России за сутки выявили 8 404 больных коронавирусом
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