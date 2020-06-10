В регионе более 3,5 тысяч случаев заражения
Количество заболевших коронавирусной ифнекцией в Забайкалье достигло 1765 человек. Из них 951 человек вылечился и выписан из медицинских учреждений. Также зафиксирован новый летальный случай.
По данным на 10 июня, в регионе зафиксированы 32 летальных случая от коронавирусной инфекции. В моностационаре Забайкалья скончался мужчина 75 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями, сообщили в региональном оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне здесь было зарегистрировано 2 летальных случая. Скончались мужчина 70 лет и женщина 83 лет. У обоих был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания.
В Иркутской области уже 3505 случаев заражения. Госпитализирован 2493 человек, из них 180 из обсерваторов, 1330 вахтовиков. У 29 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме. Выздоровело 977 человек, в том числе 69 человек накануне.
Умерло 17 человек, двое из них скончались за последние сутки. Также в регионе зарегистрировано 18 летальных случаев от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
На 10 июня в Бурятии уже 2020 случаев заболевания коронавирусом, за сутки выявили 64 больных. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 1191 человек, умерло 11 человек. Проходят лечение в стационарах республики 508 больных. На амбулаторном лечении находятся 309 пациентов.
В Иркутской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом
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