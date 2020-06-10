Число случаев коронавируса в Бурятии превысило две тысячи

За сутки в Бурятии прибавилось более 60 заражённых
10 июня в Бурятии была преодолена отметка в 2000 больных коронавирусом. Накануне было 1956 случаев заражения, на сегодняшнее утро их число выросло до 2020. Из них по Улан-Удэ – 1109.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что за сутки выявили ещё 64 больных COVID-19.
Из 64 новых случаев COVID-19: 15 человек – прибывшие из других регионов, два человека – из очага Гусиноозёрской центральной районной больницы, пять человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, четыре обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 1653 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 1191 человек, в том числе накануне выздоровели ещё 37 человек. Входят в статистику и 11 летальных исходов.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 508 больных. Один пациент из Бурятии госпитализирован в Иркутской области. Среди госпитализированных – 46 детей, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 309 пациентов с лёгким течением болезни.
В отделениях реанимации лежат 14 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, из них на ИВЛ – четверо.
Как сообщал «Байкал-Daily», отметка в первую тысячу больных коронавирусом в Бурятии была достигнута 19 мая. С тех пор каждый день выявляют по несколько десятков заражённых.
Сегодня в Бурятии открывается общепит. Для всех кафе и ресторанов введено ограничение не более двух взрослых человек за одним столом.
Выпускные в школах, возможно, пройдут в августе. Это предложение обещал выпускникам рассмотреть глава Бурятии Алексей Цыденов.
Накануне стало известно, что ещё одна больница стала очагом распространения коронавируса, на этот раз Гусиноозёрска. Вчера было четыре заражённых пациента, 17 медработников, сегодня к ним прибавилось ещё два человека.
В медучреждениях возобновлена плановая госпитализация.
Россиянам разрешили выезд из страны для ухода за больными родственниками, лечения, а также для учёбы и работы.
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило две тысячи
Происшествия, Фото:
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