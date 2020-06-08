 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

В Забайкалье скончались 29 пациентов с коронавирусом

В Забайкалье скончались 29 пациентов с коронавирусом
Общество, 
Накануне зарегистрировано 2 летальных случая

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае выросло до 1634. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений по данным на 8 июня - 868 человек, за последние сутки - 31 человек.

- Находится на стационарном лечении 704 пациента, из них тяжёлой степени – 21 человек, на амбулаторном лечении - 42 человека. Процент занятости коек в крае – 69 процентов, по Чите – 62,5 процентов, по районам края – 30 процентов, - отметила зампред краевого правительства Аягма Ванчикова.

За сутки в моностационарах зафиксированы ещё два летальных случая. Скончались мужчины 50 и 62 лет, у обоих был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Всего зафиксировано 29 летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкалье, сообщается на сайте регионального правительства.

В Иркутской области на сегодня 3083 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 202 больных. Госпитализировано 2223 человека, из них 164 из обсерваторов, 1247 – вахтовики, 24 в тяжёлой форме.

Выздоровел 831 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 14 пациентов, 15 – скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

В Бурятии на 8 июня уже 1877 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1112 человек, в том числе накануне выздоровели 28. Умерли 11 пациентов. Остальные проходят лечение.


профилактика коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ожидается дождливая погода
В Бурятии ожидается дождливая погода
Общество, 08.06.2020
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
В Забайкалье скончались 29 пациентов с коронавирусом
В Забайкалье скончались 29 пациентов с коронавирусом
Общество, 08.06.2020
Накануне зарегистрировано 2 летальных случая
Заходить в лес улан-удэнцам нельзя до 29 июня
Заходить в лес улан-удэнцам нельзя до 29 июня
Общество, 08.06.2020
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов

В Бурятии помолятся о прекращении на Земле эпидемий и войн
В Бурятии помолятся о прекращении на Земле эпидемий и войн
Общество, 08.06.2020
Большой молебен в честь Зелёной Тары устроят онлайн
Овчарки Зико и Цанта представляют Бурятию на конкурсе
Овчарки Зико и Цанта представляют Бурятию на конкурсе
Общество, 08.06.2020
Служебным собакам нужна поддержка земляков  
Силач из Бурятии гнёт гаечные ключи
Силач из Бурятии гнёт гаечные ключи
Общество, 08.06.2020
Костолом также голыми руками загибает гвозди
Десантники из Улан-Удэ стали лучшими стрелками в России
Десантники из Улан-Удэ стали лучшими стрелками в России
Общество, 08.06.2020
Со 2 по 5 июня в подмосковном городе Кубинка состоялся чемпионат Воздушно-десантных войск по стрельбе из штатного или табельного оружия
Суд обязал устранить нарушения на очистных в Листвянке
Суд обязал устранить нарушения на очистных в Листвянке
Общество, 08.06.2020
Суд обязал устранить нарушения природоохранного законодательства на очистных сооружениях Листвянки
Путин оставил Бурятию в Восточном военном округе
Путин оставил Бурятию в Восточном военном округе
Общество, 08.06.2020
При этом в России появится ещё один военный округ
В Бурятии паломникам разрешили собирать монетки у лика Богини Янжимы
В Бурятии паломникам разрешили собирать монетки у лика Богини Янжимы
Общество, 08.06.2020
Верующих просят брать с собой перчатки и верёвки
Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»
Парад Победы в Улан-Удэ откроет «Священная война»
Общество, 08.06.2020
Сводный оркестр Улан-Удэнского гарнизона готовится к параду Победы
В Бурятии ожидаются грозы
В Бурятии ожидаются грозы
Общество, 08.06.2020
Синоптики прогнозируют переменную облачность

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^