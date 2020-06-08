Накануне зарегистрировано 2 летальных случая
Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае выросло до 1634. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений по данным на 8 июня - 868 человек, за последние сутки - 31 человек.
- Находится на стационарном лечении 704 пациента, из них тяжёлой степени – 21 человек, на амбулаторном лечении - 42 человека. Процент занятости коек в крае – 69 процентов, по Чите – 62,5 процентов, по районам края – 30 процентов, - отметила зампред краевого правительства Аягма Ванчикова.
За сутки в моностационарах зафиксированы ещё два летальных случая. Скончались мужчины 50 и 62 лет, у обоих был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Всего зафиксировано 29 летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкалье, сообщается на сайте регионального правительства.
В Иркутской области на сегодня 3083 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 202 больных. Госпитализировано 2223 человека, из них 164 из обсерваторов, 1247 – вахтовики, 24 в тяжёлой форме.
Выздоровел 831 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 14 пациентов, 15 – скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.
В Бурятии на 8 июня уже 1877 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1112 человек, в том числе накануне выздоровели 28. Умерли 11 пациентов. Остальные проходят лечение.
В Забайкалье скончались 29 пациентов с коронавирусом
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