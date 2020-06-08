 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Июня

07 Июня

Популярное

В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек

В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили почти 9 тысяч заболевших

По данным на 8 июня в России зарегистрировано 476 658 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 8 985 заболевших. Выздоровело 230 688 человек, умерло - 5 971.

Проведено более 13 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 1877 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1112 человек, в том числе накануне выздоровели 28. Умерли 11 пациентов. Остальные проходят лечение.

В Забайкальском крае выросло на 8 июня зарегистрировано 1634 случая заражения коронавиурсом. выздоровело 868 человек, скончались 29 пациентов.

В Иркутской области на сегодня 3083 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 202 больных. Госпитализировано 2223 человека, из них 164 из обсерваторов, 1247 – вахтовики, 24 в тяжёлой форме.

Выздоровел 831 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 14 пациентов, 15 – скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.
профилактика коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Без развлечений»: В Бурятии рекомендовали открыть парки
«Без развлечений»: В Бурятии рекомендовали открыть парки
Общество, 08.06.2020
Роспотребнадзор рекомендовал дать разрешение на прогулки в парках
Бесхозные сети «Алтан Газар» в Улан-Удэ стали муниципальными
Бесхозные сети «Алтан Газар» в Улан-Удэ стали муниципальными
Общество, 08.06.2020
Сети многострадального коттеджного посёлка передали МУП «Водоканал»
Аттестаты выпускникам школ Бурятии вручат на открытом воздухе
Аттестаты выпускникам школ Бурятии вручат на открытом воздухе
Общество, 08.06.2020
Отмечать выпускные в ресторанах категорически запретили
На главной площади Улан-Удэ установили безопасные столбики
На главной площади Улан-Удэ установили безопасные столбики
Общество, 08.06.2020
Амортизирующие столбики безопасны для автомобилей и пешеходов
Более двух тысяч военных из Бурятии отправились в Цугол
Более двух тысяч военных из Бурятии отправились в Цугол
Общество, 08.06.2020
Учения пройдут в рамках боевой подготовки летнего периода обучения
В Бурятии ожидается дождливая погода
В Бурятии ожидается дождливая погода
Общество, 08.06.2020
Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
В Забайкалье скончались 29 пациентов с коронавирусом
В Забайкалье скончались 29 пациентов с коронавирусом
Общество, 08.06.2020
Накануне зарегистрировано 2 летальных случая
Заходить в лес улан-удэнцам нельзя до 29 июня
Заходить в лес улан-удэнцам нельзя до 29 июня
Общество, 08.06.2020
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов

В Бурятии помолятся о прекращении на Земле эпидемий и войн
В Бурятии помолятся о прекращении на Земле эпидемий и войн
Общество, 08.06.2020
Большой молебен в честь Зелёной Тары устроят онлайн
Овчарки Зико и Цанта представляют Бурятию на конкурсе
Овчарки Зико и Цанта представляют Бурятию на конкурсе
Общество, 08.06.2020
Служебным собакам нужна поддержка земляков  
Силач из Бурятии гнёт гаечные ключи
Силач из Бурятии гнёт гаечные ключи
Общество, 08.06.2020
Костолом также голыми руками загибает гвозди
Десантники из Улан-Удэ стали лучшими стрелками в России
Десантники из Улан-Удэ стали лучшими стрелками в России
Общество, 08.06.2020
Со 2 по 5 июня в подмосковном городе Кубинка состоялся чемпионат Воздушно-десантных войск по стрельбе из штатного или табельного оружия
Суд обязал устранить нарушения на очистных в Листвянке
Суд обязал устранить нарушения на очистных в Листвянке
Общество, 08.06.2020
Суд обязал устранить нарушения природоохранного законодательства на очистных сооружениях Листвянки

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^