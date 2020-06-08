За сутки выявили почти 9 тысяч заболевших
По данным на 8 июня в России зарегистрировано 476 658 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 8 985 заболевших. Выздоровело 230 688 человек, умерло - 5 971.
Проведено более 13 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 1877 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1112 человек, в том числе накануне выздоровели 28. Умерли 11 пациентов. Остальные проходят лечение.
В Забайкальском крае выросло на 8 июня зарегистрировано 1634 случая заражения коронавиурсом. выздоровело 868 человек, скончались 29 пациентов.
В Иркутской области на сегодня 3083 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 202 больных. Госпитализировано 2223 человека, из них 164 из обсерваторов, 1247 – вахтовики, 24 в тяжёлой форме.
Выздоровел 831 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 14 пациентов, 15 – скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.
В России от коронавируса вылечилось более двухсот тысяч человек
Общество, Фото:
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