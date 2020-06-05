 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Иркутской области отменили Сурхарбан

В Иркутской области отменили Сурхарбан
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Причина отмены стало распространение коронавирусной инфекции

Культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан 2020» не состоится в этом году в Иркутской области. Об этом заявил исполняющий обязанности замгубернатора региона – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. Это решение было принято совместно с мэрами районов округа. Причиной отмены было названо распространение коронавирусной инфекции.

- Дорогие земляки, праздников в жизни будет ещё много, а сегодня мы просто не имеем права рисковать вашим здоровьем, ведь на Сур-Харбан по традиции собираются около трёх тысяч участников и зрителей. Приезжают к нам гости из других территорий Иркутской области и Республики Бурятия. Значимая часть участников спортивной и культурной программ – это школьники, которые, как вы знаете, заканчивают этот учебный год в дистанционном режиме, – сказал Анатолий Прокопьев. – Многое изменилось с началом неблагополучной эпидемиологической ситуации. Мы научились проводить праздничные мероприятия в режиме онлайн. В День Победы артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» подарили зрителям праздничный концерт, который демонстрировали в социальных сетях. Усть-Ордынский национальный музей провел виртуальную выставку. Было много и других онлайн-мероприятий как на окружном, так и на муниципальных уровнях. Но Сур-Харбан провести в таком формате невозможно.

По словам окружного главы, организационный комитет культурно-спортивного праздника продолжит подготовку, и областной «Сур-Харбан – 2020-2021» должен пройти на самом высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

Напомним, что ранее в Бурятии отменили Сурхарбан, а в Агинском Бурятском округе – «Алтаргану».
спорт культура национальные виды спорта Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Бурятии начали перечислять выплаты на детей от 3 до 7 лет
Общество, 05.06.2020
От жителей принято более 24 тысяч заявлений
Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских
Японская писательница побывала на Байкале и полюбила семейских
Общество, 05.06.2020
Киёко Аихара рассказала о своем путешествии в Бурятию в газете «Асахи симбун»
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
В Бурятии провели около 10 тысяч противопожарных рейдов
Общество, 05.06.2020
За прошедшие сутки составлено восемь протоколов
На международном радио прозвучала бурятская речь
На международном радио прозвучала бурятская речь
Общество, 05.06.2020
Радио прав коренных народов мира обратилось к редакции бурятской газеты с просьбой выступить в эфире
В Бурятии возник громкий скандал вокруг аборигенных коров
В Бурятии возник громкий скандал вокруг аборигенных коров
Общество, 05.06.2020
В Сангхе ответили на обвинения бурятского учёного в присвоении бюджетных денег на аборигенных коров
В Бурятии анализы призывников на COVID-19 делают за 15 минут. Видео
В Бурятии анализы призывников на COVID-19 делают за 15 минут. Видео
Общество, 05.06.2020
В Бурятии показали, как при усиленных противоэпидемических мерах проходит весенний призыв
В России проведено более 12 млн. тестов на коронавирус
В России проведено более 12 млн. тестов на коронавирус
Общество, 05.06.2020
Выздоровело более двухсот тысяч человек
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии ходить в ТРЦ по необходимости
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии ходить в ТРЦ по необходимости
Общество, 05.06.2020
О том, как снятие ограничений отразилось на состоянии заболеваемости коронавирусом, пока говорить рано
В Бурятии синоптики обещают дожди и грозы
В Бурятии синоптики обещают дожди и грозы
Общество, 05.06.2020
Жителей республики просят оставаться в помещении при усилении ветра
В Улан-Удэ прошла первая репетиция парада Победы
В Улан-Удэ прошла первая репетиция парада Победы
Общество, 05.06.2020
Военные тренируются в индивидуальных средствах защиты
В Улан-Удэ «управляшкам» сегодня выдают дезсредства
В Улан-Удэ «управляшкам» сегодня выдают дезсредства
Общество, 05.06.2020
Дезраствор будут выдавать всего несколько часов
В Бурятии осуждённые соревновались, у кого лучше стенгазета
В Бурятии осуждённые соревновались, у кого лучше стенгазета
Общество, 05.06.2020
В колонии строгого режима прошёл конкурс стенной печати
Иркутск примет чемпионат мира по хоккею с мячом в октябре
Иркутск примет чемпионат мира по хоккею с мячом в октябре
Общество, 05.06.2020
В Иркутск приедут сильнейшие сборные из семи стран  

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^