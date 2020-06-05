Причина отмены стало распространение коронавирусной инфекции
Культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан 2020» не состоится в этом году в Иркутской области. Об этом заявил исполняющий обязанности замгубернатора региона – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. Это решение было принято совместно с мэрами районов округа. Причиной отмены было названо распространение коронавирусной инфекции.
- Дорогие земляки, праздников в жизни будет ещё много, а сегодня мы просто не имеем права рисковать вашим здоровьем, ведь на Сур-Харбан по традиции собираются около трёх тысяч участников и зрителей. Приезжают к нам гости из других территорий Иркутской области и Республики Бурятия. Значимая часть участников спортивной и культурной программ – это школьники, которые, как вы знаете, заканчивают этот учебный год в дистанционном режиме, – сказал Анатолий Прокопьев. – Многое изменилось с началом неблагополучной эпидемиологической ситуации. Мы научились проводить праздничные мероприятия в режиме онлайн. В День Победы артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» подарили зрителям праздничный концерт, который демонстрировали в социальных сетях. Усть-Ордынский национальный музей провел виртуальную выставку. Было много и других онлайн-мероприятий как на окружном, так и на муниципальных уровнях. Но Сур-Харбан провести в таком формате невозможно.
По словам окружного главы, организационный комитет культурно-спортивного праздника продолжит подготовку, и областной «Сур-Харбан – 2020-2021» должен пройти на самом высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.
Напомним, что ранее в Бурятии отменили Сурхарбан, а в Агинском Бурятском округе – «Алтаргану».
В Иркутской области отменили Сурхарбан
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