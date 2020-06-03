За сутки выявили 8,5 тысяч заболевших
За последние сутки в России выявлено 8 536 заболевших коронавирусом, всего в стране на 3 июня 432 277 случаев заболевания. Выздоровело 195 957 человек, умерло – 5 215.
Проведено более 11,4 млн. тестов.
В Бурятии 1633 случая заболевания коронавирусом. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 947 человек, в том числе 42 пациента выздоровели накануне. Входят в статистику и 10 летальных случаев. Остальные пациенты проходят лечение.
В Забайкальском крае общее число случаев заражения коронавирусом достигло 1257. Всего с начала пандемии в регион зафиксировано 22 летальных исхода, связанных с коронавирусом.
В Иркутской области на сегодня 2447 случаев заболевания коронавируса. 1925 человек госпитализированы, из них 149 из обсерваторов и 1039 вахтовиков. Выздоровело 496, в том числе 65 за последние сутки. Умерло 13 пациентов, в том числе двое за последние сутки. Такое число заболевших скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В России проведено более 11,4 млн тестов на коронавирус
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прилетевшие пассажиры должны изолироваться на две недели
Осуждённые женщины готовятся к творческому конкурсу
Под их патронажем находятся две больницы, госпиталь и бригады «скорой»
В семье, воспитывается семеро детей, родители купили ребятишкам подарки
За сутки выявили 8,5 тысяч заболевших
Трансляция пройдёт на YouTube-канале театра 7 июня в 17 часов
При высадке деревьев учитывается мнение жильцов
Большая часть призывников останется в Бурятии
Номинант премии «Золотая маска» будет доступен для широкого круга зрителей в программе «Большие гастроли-онлайн» 6 июня
Спецназовцы освоят различные хитрости разведчика
Общественную территорию для благоустройства выбирали из шести вариантов
Предложение о порке поступило от главного редактора читинской газеты «Вечорка»
Дальнобойщик, оставшийся без денег, в Бурятии осел ещё в 2003 году
В колонии работает кружок «Акварель»
Памятник появится в парке