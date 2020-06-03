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03 Июня

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В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи

В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 1,6 тысячи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирусом заразились ещё более 40 человек

В Бурятии за минувшие сутки выявили ещё 46 людей, заразившихся коронавирусом. Накануне было 1587 случаев заражения, на утро 3 июня их число выросло до 1633. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что в Улан-Удэ зарегистрировано 883 случая.

Из 46 новых случаев COVID-19: восемь человек – это прибывшие из других регионов, один человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, восемь человек из домашних очагов, три человека связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, трое были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1293 человек, все лабораторно обследованы.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 947 человек, в том числе 42 пациента выздоровели накануне. Входят в статистику и 10 летальных случаев.

На сегодня проходят лечение 671 пациент. Из них в инфекционных стационарах лечатся 485 больных, в том числе 43 ребёнка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении ещё 186 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделениях реанимации в трёх инфекционных стационарах находятся 18 человек, из них пятеро – на ИВЛ.

Как сообщал «Байкал-Daily», к поэтапному открытию готовят торговые центры – пока разрешат работать только торговым павильонам. Также накануне глава Бурятии сообщил бизнесменам, что кафе и рестораны откроются раньше 1 июля.

Перевозчики, понесшие убытки из-за пандемии, начали получать субсидии.

Участников Парада Победы, который состоится в Улан-Удэ 24 июня, проверят на коронавирус.

Завершили работу два обсерватора, один из которых был в Кижингинской школе-интернате, другой – в трёхвёздочном «Улан-Удэ Парк Отель» (бывшая гостиница «Гэсэр»). 
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