Пациенту было 90 лет
В Забайкальском крае выявлено 39 заболевших коронавирусом за последние сутки. Общее число случаев заражения в регионе достигло 1257.
За сутки умер один человек с подтверждённым диагнозом. В моностационаре скончался мужчина в возрасте 90 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 22 летальных исхода, связанных с коронавирусом.
Полностью выздоровели 633 забайкальца, 57 - за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.
В Иркутской области на сегодня 2447 случаев заболевания коронавируса. 1925 человек госпитализированы, из них 149 из обсерваторов и 1039 вахтовиков. Выздоровело 496, в том числе 65 за последние сутки. Умерло 13 пациентов, в том числе двое за последние сутки. Такое число заболевших скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В Бурятии 1633 случая заболевания коронавирусом. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 947 человек, в том числе 42 пациента выздоровели накануне. Входят в статистику и 10 летальных случаев. Остальные пациенты проходят лечение.
В Забайкалье скончался 22 больной с коронавирусом
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