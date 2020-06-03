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В Забайкалье скончался 22 больной с коронавирусом

В Забайкалье скончался 22 больной с коронавирусом
Общество, 
Пациенту было 90 лет

В Забайкальском крае выявлено 39 заболевших коронавирусом за последние сутки. Общее число случаев заражения в регионе достигло 1257.

За сутки умер один человек с подтверждённым диагнозом. В моностационаре скончался мужчина в возрасте 90 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 22 летальных исхода, связанных с коронавирусом.

Полностью выздоровели 633 забайкальца, 57 - за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе.

В Иркутской области на сегодня 2447 случаев заболевания коронавируса. 1925 человек госпитализированы, из них 149 из обсерваторов и 1039 вахтовиков. Выздоровело 496, в том числе 65 за последние сутки. Умерло 13 пациентов, в том числе двое за последние сутки. Такое число заболевших скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Бурятии 1633 случая заболевания коронавирусом. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 947 человек, в том числе 42 пациента выздоровели накануне. Входят в статистику и 10 летальных случаев. Остальные пациенты проходят лечение.
профилактика коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
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