В Забайкалье школьницу наградят за спасение пострадавших в ДТП

Юная пассажирка автобуса, рухнувшего с моста, помогла выбраться многим оставшимся в живых
Ученица седьмого класса общеобразовательной школы города Сретенск Забайкальского края Кристина Баранова представлена к региональной награде – медали «За честь и мужество». Губернатор Александр Осипов внёс в законодательное собрание края документ о награждении забайкальцев государственными наградами.
1 декабря 2019 года в Сретенском районе с моста упал пассажирский автобус, в котором находилась Кристина со своей мамой. В экстремальной ситуации девочка проявила мужество, смелость и решительность. Рискуя жизнью, Кристина помогла выбраться маме и оставшимся в живых пассажирам автобуса из-под груды металла. Её действия помогли ускорить процесс эвакуации пострадавших, избежать переохлаждения людей, которые не могли самостоятельно выбраться из автобуса.
Кристина Баранова учится в школе №1 города Сретенска, занимается спортом. Воспитывается в многодетной семье, где дети растут в атмосфере уважения друг к другу, заботы о близких и взаимовыручки.
Медалью Забайкальского края «За честь и мужество» награждаются граждане за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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Общество, Фото:
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