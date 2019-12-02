Глава Бурятии предложил помощь пострадавшим в крупном ДТП в Забайкалье

В автобусе находилось 43 человека. По официальным данным, погибли 19 человек, среди которых два ребёнка в возрасте 1,5 и 3 лет. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 21 человек.





- 1 декабря прошли консультации с ведущими медицинскими центрами Москвы. Ситуацию контролирует министерство здравоохранения России и лично Татьяна Голикова. Она сегодня (1 декабря) звонила, выяснила, какие меры предпринимаются, какая помощь нам нужна. Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял. Я прошу и вас, окажите всю возможную помощь и поддержку. В первую очередь, психологическую - вашим друзьям и знакомым, тем, кто оказался в этой трагической ситуации», - цитирует обращение Александра Осипова пресс-служба правительство края.

Кроме того, организован подвоз родственников в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Этим занимается администрация Сретенского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Закурдаев.





- Следователи обращаются ко всем очевидцам этого дорожно-транспортного происшествия, а также ко всем автовладельцам, проезжавшим в момент ДТП по указанном участку дороги, и имеющим регистраторы в автомобилях, с просьбой позвонить по телефонам в Сретенске 8(30246)2-16-22, либо по телефону в Чите 8(3022) 35-57-22, - обращаются следователи.







2 декабря в Сретенском районе Забайкалья объявлен Днём траура.





Накануне днём, 1 декабря, в Забайкальском крае слетел с моста на лёд замёрзшей реки Куэнгу рейсовый автобус «Чита-Сретенск». Авария произошла между сёлами Нижняя Куэнга и Верхняя Куэнга на автомобильной дороге регионального значения Могойтуй-Сретенск-Олочи в 60 км от города Сретенск. Автобус перевернулся на крышу.В Шилкинскую центральную районную больницу поступили 7 пострадавших, двое из которых в реанимации; в Нерчинскую больница - 8 пострадавших, из них 1 в тяжёлом состоянии; в Сретенскую больницу обратились 3 пострадавших, из них 1 находится под наблюдением, 2 направлены домой, сообщается на сайте правительства Забайкальского края. В медицинские учреждения госпитализированы пострадавшие в возрасте от 18 до 59 дет.Все пострадавшие при падении рейсового автобуса с моста являются местными жителями, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов ТАСС.По предварительным данным, причиной автокатастрофы могло стать лопнувшее колесо.- Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга, - сказали ТАСС в ГИБДД России.Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Расследование дела поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. Также правоохранители обращаются к участникам дорожного движения, которые могли стать свидетелями ДТП. Следователи отмечают, что каждый звонок может иметь важное значение для расследования уголовного дела.Глава района Алексей Закурдаев сообщил ТАСС, что родственникам погибших выплатят по 60 тысяч рублей на похороны, также известно, что из 19 погибших на данный момент опознаны 17 человек, в том числе водитель автобуса.Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным погибших и предложил помощь соседнему региону.- В Забайкалье автобус упал с моста. Множество погибших и пострадавших. Вместе с родными и близкими погибших разделяем горечь и скорбь потери. Сил, стойкости вам в эти тяжёлые дни. Скорейшего выздоровления пострадавшим в автокатастрофе. Знаю, что по поручению председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева оказываются все меры помощи пострадавшим. Но и мы, если чем можем, готовы помочь нашим близким соседям и землякам всем необходимым, - написал на своей странице в Facebook Алексей Цыденов.