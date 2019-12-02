Глава Бурятии предложил помощь пострадавшим в крупном ДТП в Забайкалье

Накануне днём, 1 декабря, в Забайкальском крае слетел с моста на лёд замёрзшей реки Куэнгу рейсовый автобус «Чита-Сретенск». Авария произошла между сёлами Нижняя Куэнга и Верхняя Куэнга на автомобильной дороге регионального значения Могойтуй-Сретенск-Олочи в 60 км от города Сретенск. Автобус перевернулся на крышу.
В автобусе находилось 43 человека. По официальным данным, погибли 19 человек, среди которых два ребёнка в возрасте 1,5 и 3 лет. С травмами различной степени тяжести госпитализирован 21 человек.
В Шилкинскую центральную районную больницу поступили 7 пострадавших, двое из которых в реанимации; в Нерчинскую больница - 8 пострадавших, из них 1 в тяжёлом состоянии; в Сретенскую больницу обратились 3 пострадавших, из них 1 находится под наблюдением, 2 направлены домой, сообщается на сайте правительства Забайкальского края. В медицинские учреждения госпитализированы пострадавшие в возрасте от 18 до 59 дет.
Все пострадавшие при падении рейсового автобуса с моста являются местными жителями, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов ТАСС.
- 1 декабря прошли консультации с ведущими медицинскими центрами Москвы. Ситуацию контролирует министерство здравоохранения России и лично Татьяна Голикова. Она сегодня (1 декабря) звонила, выяснила, какие меры предпринимаются, какая помощь нам нужна. Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял. Я прошу и вас, окажите всю возможную помощь и поддержку. В первую очередь, психологическую - вашим друзьям и знакомым, тем, кто оказался в этой трагической ситуации», - цитирует обращение Александра Осипова пресс-служба правительство края.
Кроме того, организован подвоз родственников в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Этим занимается администрация Сретенского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Закурдаев.
По предварительным данным, причиной автокатастрофы могло стать лопнувшее колесо.
- Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга, - сказали ТАСС в ГИБДД России.
Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Расследование дела поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. Также правоохранители обращаются к участникам дорожного движения, которые могли стать свидетелями ДТП. Следователи отмечают, что каждый звонок может иметь важное значение для расследования уголовного дела.
- Следователи обращаются ко всем очевидцам этого дорожно-транспортного происшествия, а также ко всем автовладельцам, проезжавшим в момент ДТП по указанном участку дороги, и имеющим регистраторы в автомобилях, с просьбой позвонить по телефонам в Сретенске 8(30246)2-16-22, либо по телефону в Чите 8(3022) 35-57-22, - обращаются следователи.
Глава района Алексей Закурдаев сообщил ТАСС, что родственникам погибших выплатят по 60 тысяч рублей на похороны, также известно, что из 19 погибших на данный момент опознаны 17 человек, в том числе водитель автобуса.
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным погибших и предложил помощь соседнему региону.
- В Забайкалье автобус упал с моста. Множество погибших и пострадавших. Вместе с родными и близкими погибших разделяем горечь и скорбь потери. Сил, стойкости вам в эти тяжёлые дни. Скорейшего выздоровления пострадавшим в автокатастрофе. Знаю, что по поручению председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева оказываются все меры помощи пострадавшим. Но и мы, если чем можем, готовы помочь нашим близким соседям и землякам всем необходимым, - написал на своей странице в Facebook Алексей Цыденов.
2 декабря в Сретенском районе Забайкалья объявлен Днём траура.