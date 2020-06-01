В Бурятии прогнозируют скорую ликвидацию двух очагов коронавируса

Главный санитарный врач Бурятии заявил о «постепенной стабилизации ситуации»
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев заявил, что на сегодня часть очагов коронавируса локализована, в ближайшее время они будут ликвидированы.
На 1 июня в республике зарегистрировано 1563 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 854 человека успешно завершили лечение и выписаны с выздоровлением.
При этом растёт количество прибывающих граждан, отметил Ханхареев. Ежедневно только в аэропорт Улан-Удэ прибывает порядка 120-150 граждан. Сегодня свой первый рейс после приостановки полётов совершила компания Smartavia. В общей сложности сегодня прибыло 267 пассажиров. Каждому выдаётся постановление об изоляции.
- Это огромная трудоёмкая работа, которая проводится нашими сотрудниками санитарно-карантинного пункта, и, к сожалению, не всегда встречается с пониманием со стороны пассажиров. Здесь приходится прикладывать усилия. Хотя каждый должен понимать свою ответственность перед окружающими людьми, - подчеркнул главный санврач Бурятии.
Сергей Ханхареев заявил о том, что «мы постепенно добиваемся стабилизации ситуации».
- На сегодня коэффициент распространения инфекции составляет 0,75. И в последние дни мы видим его снижение. Продолжаются противоэпидемические мероприятия по новым выявленным случаям: установление круг контактных лиц, дезинфекционная работа и прочие мероприятия, - сказал.
Два крупных очага в Кижингинском и Баунтовском районах можно считать локализованными, последние случаи в них регистрировались неделю назад.
Причиной распространения инфекции в Кижингинском районе послужило нарушения жителями режима самоизоляции. В Баунтовском районе в вахтовом посёлке источником стал прибывший из неблагополучного региона гражданин. Общее количество заболевших в обоих очагах составило 316 случаев, количество контактных лиц – 1186.
- Все они лабораторно обследованы, все находились под медицинским наблюдением, за 198 меднаблюдение продолжается. Если в вахтовом посёлке нам удалось достаточно быстро локализовать очаг, то в Кижингинском районе всё осложнилось поздним обращением заболевшего за медицинской помощью, и быстрым распространением инфекции. Ежедневно круг контактных лиц расширялся. Но тем не менее, противоэпидемические мероприятия были проведены оперативно, новые контактные лица незамедлительно отрабатывались. И если в ближайшие дни новые случаи не будут зарегистрированы, то данные очаги будут считаться ликвидированными, - заверил Сергей Ханхареев.
Он попросил «уважать труд эпидемиологов, вирусологов, медицинских работников и других специалистов, задействованных в борьбе с COVID-19» и призвал соблюдать все правила профилактики, в том числе режим изоляции прибывшими в республику гражданами и контактными лицами.
В Бурятии прогнозируют скорую ликвидацию двух очагов коронавируса
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