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«Smartavia» возобновила полёты из Улан-Удэ в Москву

«Smartavia» возобновила полёты из Улан-Удэ в Москву
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Авиакомпания «Smartavia» выполнила первый за двухмесячный перерыв полёт в Москву

Сегодня, 1 июня, состоялся первый полёт в Москву из Улан-Удэ авиакомпании «Smartavia» после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Москва – Улан - Удэ по льготным тарифам на рейсы «Smartavia», выполняемые по 31 декабря 2020 года. Субсидированные перевозки выполняются в рамках государственных программ обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Полёты будут выполняться четыре раза в неделю.

Авиакомпания «Smartavia» совершает полёты по маршруту Москва – Улан - Удэ уже два года, работая в сегменте низкобюджетного перевозчика.

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