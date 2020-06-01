«Smartavia» возобновила полёты из Улан-Удэ в Москву

Авиакомпания «Smartavia» выполнила первый за двухмесячный перерыв полёт в Москву



Сегодня, 1 июня, состоялся первый полёт в Москву из Улан-Удэ авиакомпании «Smartavia» после почти двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.



Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Москва – Улан - Удэ по льготным тарифам на рейсы «Smartavia», выполняемые по 31 декабря 2020 года. Субсидированные перевозки выполняются в рамках государственных программ обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



Полёты будут выполняться четыре раза в неделю.



Авиакомпания «Smartavia» совершает полёты по маршруту Москва – Улан - Удэ уже два года, работая в сегменте низкобюджетного перевозчика.



