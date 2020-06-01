В Бурятии коронавирусом заболели ещё 50 человек

Число случаев заражения COVID-19 подбирается к 1,6 тысячам
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 1 июня в республике зарегистрировано 1563 случая заражения COVID-19. Из них в Улан-Удэ – 853.
Накануне было 1513 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердили ещё у 50 человек.
Из 50 новых случаев COVID-19: четыре человека – прибывшие из других регионов России, пять человек – из очага республиканской клинической больницы имени Семашко, шесть – из домашних очагов, два человека связаны с очагом в улусе Ехэ-Цаган Селенгинского района, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий, - сообщили в республиканском оперштабе.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1240 человек, все лабораторно обследованы.
За всё время распространения коронавируса в Бурятии успешно завершили лечение и выписались из больниц 854 человека, в том числе накануне выздоровел 31 пациент. Умерли 10 человек.
Сегодня лечение проходят 699 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них в инфекционных стационарах – 531 больной, в том числе 47 детей. Остальные 168 больных с лёгким течением заболевания – на амбулаторном лечении.
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся четыре тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации ещё девять человек, в том числе трое – на аппарате ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации лежат шесть человек, один из – на ИВЛ (этому пациенту больше 65 лет).
Как сообщал «Байкал-Daily», всем детсадам, где открыты дежурные группы, выданы предписания по усилению противоэпидемических мероприятий.
Очаг в республиканской клинической больнице разрастается. Здесь началось всё с шести заболевших медиков. Уже в пятницу число заражённых (и медиков, и пациентов, и их близких) выросло до 141. В субботу прибавилось ещё трое заражённых, в субботу – ещё 10, а сегодня – ещё пять.
Показательна вспышка коронавируса в маленьком селе Ехэ-Цаган. Распространению способствовало то, что в разгар пандемии на юбилей местного жителя съехались гости их других сёл и Гусиноозёрска. Теперь за последние несколько дней здесь выявляют новых заражённых.
В Бурятии коронавирусом заболели ещё 50 человек
Происшествия, Фото:
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