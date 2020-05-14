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Братску выделят более 650 млн рублей на «Чистый воздух»

Братску выделят более 650 млн рублей на «Чистый воздух»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Братска
В федеральный проект город включён из-за высокого уровня загрязнения воздуха

Проектом постановления правительства РФ предусмотрено выделение Иркутской области межбюджетных трансфертов в размере 650 миллионов 520 тысяч рублей на реализацию комплекса мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

В федеральный проект «Чистый воздух» Братск включён как город с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. К 2024 году выброс вредных веществ необходимо сократить на 20%.

На средства федерального бюджета в 2020-2021 годах планируется обновить подвижной состав общественного транспорта Братска, в том числе приобрести пассажирские автобусы и спецтехнику на газовом топливе для дорожно-коммунальных служб. Также предусматривается строительство распределительных сетей Центрального, Падунского и Правобережного районов Братска.

Всего же на финансирование мероприятий по снижению уровня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе промышленных городов России в федеральном бюджете предусмотрено 12,8 млрд рублей. Кроме Братска, в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» вошли ещё 11 промышленных городов России. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Братск Иркутская область экология
 
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