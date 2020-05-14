В Байкальском заповеднике появился новый экспонат

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обзорную карту федеральных особо охраняемых природных территорий России украсили новые обозначения заповедников и нацпарков



В информационном центре комплекса «Байкал заповедный» в Байкальском заповеднике в Бурятии появился новый экспонат – необычная карта особо охраняемых природных территорий нашей страны.



- Большую обзорную карту федеральных особо охраняемых природных территорий России украсили новые обозначения заповедников и национальных парков – значки с символами природных достопримечательностей и эмблемами территорий, - сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.



Коллекцию тематических значков сотрудники Байкальского заповедника собирали не один год, бережно хранили раритеты заповедной фалеристики, с благодарностью принимали современные значки от друзей из разных уголков страны. И теперь коллекция стала настоящим украшением информационного центра.



- Сложилась картина, которая представляет особый образ заповедной системы. Каждый посетитель сможет не только найти на карте интересующую его природную территорию, он получит первое наглядное представление об её особенностях – маленькие значки наверняка станут началом больших открытий на заповедных землях, - добавляют в заповеднике.



В информационном центре «Байкал заповедный», где разместилась карта, представлена разнообразная информация об особо охраняемых природных территориях России, в том числе видео- и фотоматериалы. Отдельный раздел посвящён «Заповедному ожерелью Байкала» – заповедникам и паркам Байкальского региона. Представлена художественная литература по теме «Человек и Байкал»: сборники прозы, стихов и сказок.



