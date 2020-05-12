Пенсионный фонд просит не торопиться с подачей заявлений на новые выплаты в 10 тысяч
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне президент страны Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки для семей, воспитывающих детей от трёх до 16 лет (если 16 исполнилось до 1 июля 2020 года). Вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей, на каждого ребёнка будет выплачено по 10 тысяч рублей. Для получения выплат нужно лишь подать электронное заявление родителей или опекунов на Госуслугах. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.
После услышанного россияне тем же вечером ринусь подавать заявление на сайт Госуслуг. Однако он не выдержал наплыва посетителей и завис.
«Кратковременные неполадки в работе портала Госуслуг была связана с тестированием сервиса в связи с планируемым большим количеством обращений», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании, оператора сайта «РТ Лабс».
Впрочем, стоит отметить, что на сайте было указано, что возможны перебои в работе сайта.
В отделении Пенсионного фонда по Бурятии сегодня пояснили, что выплаты начнутся с 1 июня. Также отдельно выделили, что никаких дополнительных документов представлять в Пенсионный фонд не нужно.
- Подать заявление можно будет через портал Госуслуг. Сервис для подачи электронных заявлений будет реализован в ближайшее время. Пенсионный фонд России призывает вас не спешить, заявления на выплату будут приниматься до 1 октября 2020 года, - обратились к жителям Бурятии в организации.
Помимо этого, расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трёх лет. Теперь 5 тысяч рублей могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и семьи без материнского капитала с единственным ребёнком, рождённым с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Проконсультироваться можно по телефону 8 (3012) 29-14-14.
Жителей Бурятии призвали не бежать за выплатами на детей до 16 лет
Общество, Фото:
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