Все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату

«Родные мои, нужно потерпеть». Путин вновь обратился к россиянам, рассказав в том числе о новых выплатах



В воскресенье, 11 мая, президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам из-за коронавируса. Он напомнил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ограничительные мероприятия уже



По его словам, «эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии». Путин заявил о повышении готовности системы здравоохранения. В частности, число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, был сформирован запас оборудования и техники, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких.



Президент обратил внимание, что выход из ограничительных мер не может быть одномоментным, смягчение этого режима должно идти осторожно, шаг за шагом.



- Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени, - подчеркнул Путин.



Как и и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.



- Кроме того, начиная с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников, и работа для них – это зарплата, благополучие семьи. И что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями, а значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм. При этом у руководителей регионов с учётом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены. Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле, - заявил Путин.



Любые массовые мероприятия в стране пока исключены. Все предприятия, организации, магазины, сфера услуг, транспорт обязаны по-прежнему соблюдать санитарные правила.



Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.



- Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно ещё потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла, - сказал Владимир Путин. В воскресенье, 11 мая, президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам из-за коронавируса. Он напомнил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ограничительные мероприятия уже продлены до 31 мая включительно По его словам, «эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии». Путин заявил о повышении готовности системы здравоохранения. В частности, число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, был сформирован запас оборудования и техники, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких.Президент обратил внимание, что выход из ограничительных мер не может быть одномоментным, смягчение этого режима должно идти осторожно, шаг за шагом.- Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени, - подчеркнул Путин.Как и и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.- Кроме того, начиная с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников, и работа для них – это зарплата, благополучие семьи. И что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями, а значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм. При этом у руководителей регионов с учётом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены. Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле, - заявил Путин.Любые массовые мероприятия в стране пока исключены. Все предприятия, организации, магазины, сфера услуг, транспорт обязаны по-прежнему соблюдать санитарные правила.Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.- Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно ещё потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла, - сказал Владимир Путин.





Он предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы, за исключением НДС, для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллиона предприятий.



Отдельно остановился Путин на теме новых выплат. Так, он установил специальные федеральные доплаты соцработникам в период с 15 апреля по 15 июля. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.



Также президент предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком: с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.



С 1 июня вводятся единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет (при условии достижения ребёнком 16 лет до 1 июля 2020 года). Указ уже опубликован на сайте Кремля. Обратиться за помощью можно дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.





- С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста... Мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается,— сказал Путин во время обращения.



