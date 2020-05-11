 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Мая

Популярное

Все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату

Все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату
Власть, 
«Родные мои, нужно потерпеть». Путин вновь обратился к россиянам, рассказав в том числе о новых выплатах

В воскресенье, 11 мая, президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам из-за коронавируса. Он напомнил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, но выход из режимов ограничений в регионах потребует значительного времени. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ограничительные мероприятия уже продлены до 31 мая включительно.

По его словам, «эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии». Путин заявил о повышении готовности системы здравоохранения. В частности, число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, был сформирован запас оборудования и техники, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Президент обратил внимание, что выход из ограничительных мер не может быть одномоментным, смягчение этого режима должно идти осторожно, шаг за шагом.

- Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени, - подчеркнул Путин.

Как и и прежде, продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.

- Кроме того, начиная с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Здесь занято значительное количество работников, и работа для них – это зарплата, благополучие семьи. И что очень важно, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями, а значит, есть возможность возобновления работы с низкими рисками. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм. При этом у руководителей регионов с учётом ситуации на местах, рекомендаций санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством Российской Федерации ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в том числе и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены. Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле, - заявил Путин.

Любые массовые мероприятия в стране пока исключены. Все предприятия, организации, магазины, сфера услуг, транспорт обязаны по-прежнему соблюдать санитарные правила.

Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

- Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно ещё потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла, - сказал Владимир Путин. 

Он предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы, за исключением НДС, для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллиона предприятий.  

Отдельно остановился Путин на теме новых выплат. Так, он установил специальные федеральные доплаты соцработникам в период с 15 апреля по 15 июля. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

Также президент предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком: с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

С 1 июня вводятся единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет (при условии достижения ребёнком 16 лет до 1 июля 2020 года). Указ уже опубликован на сайте Кремля. Обратиться за помощью можно дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда. 

- С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с трёх лет до наступления 16-летнего возраста... Мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь должны получить все, все, кто в ней нуждается,— сказал Путин во время обращения. 

Путин коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату
Все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату
Власть, 11.05.2020
«Родные мои, нужно потерпеть». Путин вновь обратился к россиянам, рассказав в том числе о новых выплатах
Алексей Цыденов спел на бурятском языке «День Победы»
Алексей Цыденов спел на бурятском языке «День Победы»
Власть, 09.05.2020
9 мая глава Бурятии потряс пользователей клипом, в котором запел на бурятском языке
Улан-удэнские депутаты поздравили горожан с Днём Победы
Улан-удэнские депутаты поздравили горожан с Днём Победы
Власть, 09.05.2020
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев возложил цветы к Вечному огню
Монгольский аймак подарил Бурятии партию масок
Монгольский аймак подарил Бурятии партию масок
Власть, 09.05.2020
«Помощь бурятскому народу», - написано на коробках с масками
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
Власть, 09.05.2020
«Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей», - заявил полпред президента в ДФО
В администрации Иркутска произошла смена кадров
В администрации Иркутска произошла смена кадров
Власть, 08.05.2020
Три заместителя мэра уволились по собственному желанию
Глава Бурятии предложил Путину поддержать перевозчиков
Глава Бурятии предложил Путину поддержать перевозчиков
Власть, 08.05.2020
Алексей Цыденов на совещании с президентом озвучил несколько мер поддержки
Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Днём Победы
Городской Совет депутатов поздравляет Улан-Удэ с Днём Победы
Власть, 08.05.2020
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев пожелал крепкого здоровья ветеранам
В Иркутской области разработают план выхода из режима ограничений
В Иркутской области разработают план выхода из режима ограничений
Власть, 07.05.2020
Также рассмотрят меры поддержки представителей малого и среднего предпринимательства
Глава МЧС РФ поддержал Забайкалье в создании единого центра по пожарам
Глава МЧС РФ поддержал Забайкалье в создании единого центра по пожарам
Власть, 07.05.2020
Евгений Зиничев прилетел в регион для решения вопросов прохождения пожароопасного сезона
Бурятский омбудсмен помогла пенсионерам-должникам
Бурятский омбудсмен помогла пенсионерам-должникам
Власть, 07.05.2020
Им значительно снизили удержания из пенсии
В Улан-Удэ обсуждается создание муниципальной управляющей компании
В Улан-Удэ обсуждается создание муниципальной управляющей компании
Власть, 07.05.2020
Вопрос был рассмотрен на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета
Глава Бурятии создал комиссию по вопросам грязного воздуха
Глава Бурятии создал комиссию по вопросам грязного воздуха
Власть, 07.05.2020
Проблема грязного воздуха в Улан-Удэ сильно обострилась этой зимой
Путин поручил дать денег Забайкалью для борьбы с пожарами
Путин поручил дать денег Забайкалью для борьбы с пожарами
Власть, 07.05.2020
Президент также поручил рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы
«Быть мужчиной»: Как Владимира Павлова призывали уйти в отставку
«Быть мужчиной»: Как Владимира Павлова призывали уйти в отставку
Власть, 07.05.2020
Вчерашняя сессия парламента Бурятии запомнилась противостоянием Иринчея Матханова и спикера Владимира Павлова

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^