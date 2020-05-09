Во дворах Улан-Удэ высадят рябины, сосны и лиственницы

Управляющим компаниям в Улан-Удэ раздали две тысячи саженцев
7 мая комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ раздал управляющим компаниям около двух тысяч саженцев берёзы, рябины, лиственницы, сосны, ильма для посадки во дворах.
Всего по муниципальной программе «Зелёный город» в 2020 году за счёт городского бюджета будет высажено 27 тысяч деревьев, 8 тысяч кв. м цветочных клумб, обустроено 10 тысяч кв. м газонов. Весной с учётом четырёх тысяч саженцев, предоставленных республиканским агентством лесного хозяйства, будет высажено 20 тысяч деревьев.
– Муниципальная программа «Зелёный город» стала уже традиционной и будет проводиться ежегодно. Сейчас мы раздаём саженцы, которые нам предоставило республиканское агентство лесного хозяйства. Изначально планировалось, что жители будут сами проводить посадки, но в связи с коронавирусной инфекцией управляющие организации будут сажать саженцы собственными силами, – сообщил заместитель председатель комитета городского хозяйства Владимир Соснин.
Сотрудники управляющих компаний с радостью откликнулись на предложение самостоятельно озеленить городские дворы.
– Акция очень хорошая. Приучают людей жить в чистоте, порядке, ухаживать за природой. Будем высаживать своими силами на прилегающих территориях домов. В прошлом году мы тоже сажали, а сейчас ещё 30 новых кустов у нас появится, – отметил дворник ЖЭУ 11 Анатолий Чуванов.
Саженцы берёзы, рябины, лиственницы, сосны, ильма из Кабанского, Иволгинского, Заиграевского, Прибайкальского районов должны хорошо прижиться.
– Республиканское агентство лесного хозяйства в прошлом году оказывало большую помощь по выделению саженцев. В этом году тоже очень помогли. Саженцы упакованы в мешки с землей. Также городское лесничество выдаёт управляющим организациям плодородный грунт, – подчеркнул директор МБУ «Городское лесничество» Алексей Коноваленков.
Программа «Зелёный город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тысяч деревьев, сообщает пресс-служба мэрии.
Во дворах Улан-Удэ высадят рябины, сосны и лиственницы
Общество, Фото:
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