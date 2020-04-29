Митрополит Савватий хочет «наверстать упущенное»
Митрополит Бурятский и Улан-Удэнский Савватий сообщил, куда отправится после того, как «вот это вот всё» закончится. Накануне он написал об этом на своей странице в Instagram.
- В первую очередь по приходам своей епархии. По объективным обстоятельствам я не посещал городские храмы и мужские обители на Светлой седмицы. А это непорядок. Хотелось наверстать упущенное, - написал Савватий.
Он признался, что за 10 лет служения в Бурятии не перестаёт удивляться неповторимой красоте бурятской природы.
- Здесь жемчужина мира — Байкал, сибирская тайга, горы и бурлящие реки, степи, водопады и целебные воды. А самое главное достояние — люди, моя паства. К которой я в первую очередь и отправлюсь! – заключил митрополит.
В качестве иллюстраций он приложил фотографии бурятской природы, различных православных праздников, кадры с прихожанами. В комментариях пользователи Сети признались, что ждут встречи с ним.
«Владыко, дорогой наш! Мы ждём вас в степной Джиде! И надеемся, что скоро все закончится, и Вы, с Божьей помощью, приедете к нам, традиционно на Николу летнего!», «Владыка, дорогой Вы наш, живу с мечтою увидеть Вас в Введенском соборе в Чебоксарах и молиться вместе с Вами. Всё-таки мир прекрасен, когда есть на свете такой Владыка! Божией Вам помощи и да хранит Вас Господь!», «Нужны. Как Вас любят прихожане удивительно. Вы это заслужили. Храни Вас. Господи», «В добрый час, пусть скорее это произойдёт», комментировали подписчики страницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в связи введённым режимом самоизоляции в Бурятии в онлайн-режиме отметили Вербное воскресенье и Пасху.
Также горожане воздержались от выездов на кладбище на Радоницу или Родительский день. Этот день считается главным днём поминовения усопших. Фоторепортаж с полупустых кладбищ можно посмотреть по ссылке.
Бурятский митрополит поделился, куда отправится после пандемии коронавируса
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