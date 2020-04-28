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В Родительский день на кладбище в Улан-Удэ почти никого нет

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с очень непривычного Родительского дня

Как сообщал «Байкал-Daily», республиканский оперативный штаб в Бурятии запретил массовое посещение кладбищ в Родительский день. Городские кладбища не были официально закрыты для посещения, но администрация Улан-Удэ настоятельно рекомендовала горожанам в связи с распространением коронавирусной инфекции оставаться дома.

«Байкал-Daily» в Родительский день посетил кладбища, расположенные в микрорайоне Стеклозавод и в посёлке Шишковка. Судя по потоку людей, а их было единицы, большинство горожан послушались рекомендаций республиканского оперативного штаба и остались сегодня дома.

На кладбищах дежурили полицейские, но останавливать им просто было некого.

Во второй половине дня народ немного подтянулся, но всё равно их было очень мало по сравнению с прошлыми годами.

Напомним, в Бурятии как минимум до 30 апреля действует режим самоизоляции. Жителям запрещается покидать дома без веских причин. 
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