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Жителям Бурятии запретили посещать кладбища

Жителям Бурятии запретили посещать кладбища
Общество,  Фото:pixabay.com
В Родительский день в этом году кладбища посетить не удастся

Решением республиканского оперативного штаба в Бурятии будет закрыт доступ на кладбища для массового посещения.

В этом году Радоница или Родительский день выпадает на 28 апреля, когда ещё будет действовать режим ограничительных мероприятий. Поэтому посещение кладбищ необходимо отложить до улучшения эпидемиологической обстановки, заявили в оперштабе.

Накануне Пасхи и последующей за ней Радоницы Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям Бурятии, призвав поберечь своё здоровье и провести праздники дома.

По состоянию на 19 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в Бурятии достигло 120 человек

В период ограничительных мероприятий жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена на период ограничительных мероприятий;
- осуществление деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
- следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); 
- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
- следование от места проживания (пребывания) к дачам, при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия»;
- следование к близким пожилым родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания и лекарств, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях крайней необходимости.

Как сообщал «Байкал-Daily», на Пасху церкви в Бурятии не стали закрывать, но богослужение прошло при полупустом храме.


кладбище коронавирус
 
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