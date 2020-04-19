Жителям Бурятии запретили посещать кладбища

Решением республиканского оперативного штаба в Бурятии будет закрыт доступ на кладбища для массового посещения.
В этом году Радоница или Родительский день выпадает на 28 апреля, когда ещё будет действовать режим ограничительных мероприятий. Поэтому посещение кладбищ необходимо отложить до улучшения эпидемиологической обстановки, заявили в оперштабе.
Накануне Пасхи и последующей за ней Радоницы Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к жителям Бурятии, призвав поберечь своё здоровье и провести праздники дома.
По состоянию на 19 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в Бурятии достигло 120 человек.
В период ограничительных мероприятий жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:
- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена на период ограничительных мероприятий;
- осуществление деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
- следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;
- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
- следование от места проживания (пребывания) к дачам, при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия»;
- следование к близким пожилым родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания и лекарств, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях крайней необходимости.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Пасху церкви в Бурятии не стали закрывать, но богослужение прошло при полупустом храме.
- следование от места проживания (пребывания) к дачам, при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия»;
- следование к близким пожилым родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания и лекарств, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей и иных случаях крайней необходимости.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Пасху церкви в Бурятии не стали закрывать, но богослужение прошло при полупустом храме.