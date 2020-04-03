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03 Апреля

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Бурятский блогер записал актуальный стишок про имбирь

Бурятский блогер записал актуальный стишок про имбирь
Общество, 
Видео на горячую тему менее чем за сутки набрало почти две тысячи просмотров

Бурятский блогер Алексей Жанаев сочинил актуальный стишок про ажиотаж вокруг имбиря и лимона. Видео с ним набрало менее чем за сутки более 1900 просмотров.

Приводим текст стихотворения:

- Что-то я не понимаю, ну зачем вам всем имбирь?
Ладно, жёлтые лимоны, ведь тут холодно, Сибирь.
Что не пишут всё о ценах, что растут на то, на сё,
Спрос рождает предложенье - вот ответ на всё про всё
Мы с Бурятии все люди,
Буузы, боовы, хошхоног,
Если бы этого не стало
Вот тогда бы я не смог!
А пока есть мясо, рыба, хлеб, чаи, соль и чеснок,
Сахар, крупы, смеси детям я не парюсь за паёк.
Кстати, всем кто выше понял, что ошибся я сказав Сибирь,
Просто я не смог придумать рифмы к слову важному «имбирь». 



Стишок уже оценили пользователи соцсетей.

«Полностью согласна», «В точку», «Шикарно», «Как круто ты сочиняешь», «Класс!», «Чеснок тоже на вес золота стал и не везде найдёшь», - прокомментировали пользователи.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии резко возросли цены на лимон и имбирь. Так лимоны сперва продавали 400 рублей за кг, цена выросла до 500 рублей за кг, сейчас кое-где продают уже по 700 рублей за кило. Закупочная цена на имбирь выросла от 600 до 800 рублей

Минсельхозпрод Бурятии предложил заменить лимоны и имбирь травяными чаями.

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