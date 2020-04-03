Бурятский блогер записал актуальный стишок про имбирь

Бурятский блогер Алексей Жанаев сочинил актуальный стишок про ажиотаж вокруг имбиря и лимона. Видео с ним набрало менее чем за сутки более 1900 просмотров.
Приводим текст стихотворения:
- Что-то я не понимаю, ну зачем вам всем имбирь?
Ладно, жёлтые лимоны, ведь тут холодно, Сибирь.
Что не пишут всё о ценах, что растут на то, на сё,
Спрос рождает предложенье - вот ответ на всё про всё
Мы с Бурятии все люди,
Буузы, боовы, хошхоног,
Если бы этого не стало
Вот тогда бы я не смог!
А пока есть мясо, рыба, хлеб, чаи, соль и чеснок,
Сахар, крупы, смеси детям я не парюсь за паёк.
Кстати, всем кто выше понял, что ошибся я сказав Сибирь,
Просто я не смог придумать рифмы к слову важному «имбирь».
Стишок уже оценили пользователи соцсетей.
«Полностью согласна», «В точку», «Шикарно», «Как круто ты сочиняешь», «Класс!», «Чеснок тоже на вес золота стал и не везде найдёшь», - прокомментировали пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии резко возросли цены на лимон и имбирь. Так лимоны сперва продавали 400 рублей за кг, цена выросла до 500 рублей за кг, сейчас кое-где продают уже по 700 рублей за кило. Закупочная цена на имбирь выросла от 600 до 800 рублей
Минсельхозпрод Бурятии предложил заменить лимоны и имбирь травяными чаями.