Бурятский блогер записал актуальный стишок про имбирь





Бурятский блогер Алексей Жанаев сочинил актуальный стишок про ажиотаж вокруг имбиря и лимона. Видео с ним набрало менее чем за сутки более 1900 просмотров.Приводим текст стихотворения:- Что-то я не понимаю, ну зачем вам всем имбирь?Ладно, жёлтые лимоны, ведь тут холодно, Сибирь.Что не пишут всё о ценах, что растут на то, на сё,Спрос рождает предложенье - вот ответ на всё про всёМы с Бурятии все люди,Буузы, боовы, хошхоног,Если бы этого не сталоВот тогда бы я не смог!А пока есть мясо, рыба, хлеб, чаи, соль и чеснок,Сахар, крупы, смеси детям я не парюсь за паёк.Кстати, всем кто выше понял, что ошибся я сказав Сибирь,Просто я не смог придумать рифмы к слову важному «имбирь».