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На вокзалах Бурятии увеличили расстояние между сиденьями

На вокзалах Бурятии увеличили расстояние между сиденьями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На вокзалах ВСЖД реализуются противовирусные мероприятия

На вокзалах ВСЖД проводится комплекс профилактических мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

В залах ожидания увеличено расстояние между сиденьями, у касс, справочных окон и банкоматов нанесена разметка для соблюдения безопасного расстояния между пассажирами.

По громкоговорящей связи организовано информирование о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

В соответствии с указами президента и региональных правительств, приостановлена работа торговых павильонов, кафе и закусочных, за исключением точек, продающих продукты питания. Весь персонал имеет индивидуальные средства защиты, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В зданиях вокзалов размещены профилактические плакаты и памятки, также установлены дезинфекторы для рук, работают очистители воздуха.

Уборка общих и служебных помещений ведётся по утвержденному графику и с использованием рекомендованных моющих и дезинфицирующих средств. На вокзалах имеется их неснижаемый запас.

ВСЖД просит встречающих и провожающих воздержаться от посещения вокзалов в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в России ежедневно растёт количество заболевших коронавирусом. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и превысило 3,5 тысячи. В Бурятии зарегистрировано 30 случаев инфицирования коронавирусом. 
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