На вокзалах ВСЖД реализуются противовирусные мероприятия
На вокзалах ВСЖД проводится комплекс профилактических мероприятий в связи с пандемией коронавируса.
В залах ожидания увеличено расстояние между сиденьями, у касс, справочных окон и банкоматов нанесена разметка для соблюдения безопасного расстояния между пассажирами.
По громкоговорящей связи организовано информирование о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией.
В соответствии с указами президента и региональных правительств, приостановлена работа торговых павильонов, кафе и закусочных, за исключением точек, продающих продукты питания. Весь персонал имеет индивидуальные средства защиты, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В зданиях вокзалов размещены профилактические плакаты и памятки, также установлены дезинфекторы для рук, работают очистители воздуха.
Уборка общих и служебных помещений ведётся по утвержденному графику и с использованием рекомендованных моющих и дезинфицирующих средств. На вокзалах имеется их неснижаемый запас.
ВСЖД просит встречающих и провожающих воздержаться от посещения вокзалов в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в России ежедневно растёт количество заболевших коронавирусом. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и превысило 3,5 тысячи. В Бурятии зарегистрировано 30 случаев инфицирования коронавирусом.
На вокзалах Бурятии увеличили расстояние между сиденьями
Общество, Фото:
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