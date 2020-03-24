Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»

От второго тестирования, ради которого приехали эксперты из Москвы, политик отказался
В Бурятии отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по республике продолжает расследование громкого уголовного дела о ДТП в Прибайкальском районе, в котором погибла 17-летняя студентка.
- По уголовному делу к уголовной ответственности привлекается предприниматель, который продолжает настаивать, что управлял внедорожником в момент происшествия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия), - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Напомним, 5 января возле села Батурино «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов (машина зарегистрирована на его родственника), сбил 17-летнюю студентку. Спустя несколько часов в полицию явился улан-удэнский бизнесмен, приятель Баира Жамбалова Галуст Пилосян. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они с Жамбаловым решили поменяться в тот день машинами.
- Автомобилем марки «Toyota Land Cruiser Prado», на котором совершён наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим, следствием на начальном этапе расследования выдвигалась и до настоящего времени проверяется версия о его причастности к преступлению. В отношении политика проводилось психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, - рассказали в пресс-службе следственного управления.
Напомним, ранее бурятская общественница Дора Хамаганова заявляла, что Баир Жамбалов отказался от прохождения проверки на полиграфе.
- Экспертом выявлены у мужчины реакции, свидетельствующие, что он мог находиться за рулем своего автомобиля в момент наезда на пешехода. Поэтому для установления полной картины происшествия следствием по уголовному делу назначена более точная комплексная комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза с использованием полиграфа, айтрекера и следственно-оценочного интервью. Для её проведения в Бурятию из Москвы прибыли три эксперта. Политик сначала отказался от проведения в отношении него экспертизы, затем передумал и дал письменное согласие на проведение указанной экспертизы. Но сразу после её начала вновь отказался участвовать в экспертизе. Поскольку экспертиза проводится только на добровольной основе, её проведение в отношении политика было прекращено, - сообщили в СУ СК России по Бурятии.
В настоящий момент продолжается производство всего комплекса других запланированных следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств ДТП. Следствие проводится по утвержденному плану и нацелено на восстановление полной картины происшествия, невзирая на должностное положение участников уголовного процесса, отмечают в СУ СК РФ по Бурятии.
Также стало известно, что на призывы следствия о содействии не откликнулся никто из водителей, следовавших по дороге, где произошло ДТП, и у которых могут находиться видеозаписи с регистратора, имеющие значение для уголовного дела.
В связи с чем СУ СКР по Бурятии повторно просит водителей, следовавших по указанной автодороге вблизи от места ДТП в период наезда на девушку, которым известны обстоятельства происшествия, обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012) 21-13-46 (отдел по расследованию особо важных дел), 8 (30144) 52-3-01 (следственный отдел по Прибайкальскому району) или 102 (органы полиции).
Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»
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