C 1 по 15 марта убрано и вывезено около 7000 м3 смёта и остатков снега, сообщает комитет городского хозяйства.







За выходные в Улан-Удэ вывезено 405 кубометров уличного смёта. С 13 по 15 марта уборка выполнялась на улицах: Смолина, Кирова, Ербанова, Стартовая, Кабанская, Свободы, Балтахинова, Куйбышева, Ленина, Модогоева, на пр. Победы и площадь Советов.В Железнодорожном районе уборочная техника работала на улицах: Заиграевская, Ботаническая, Октябрьская, Магистральная, Краснодонская, Столичная, Хоринская, Туполева, а также на пр. Автомобилистов, пр. 50 лет Октября, на пл. Славы.В Октябрьском районе от смёта очищали улицы: Жердева, Боевая, Терешковой, Шумяцкого, Кольцова, Краснофлотская, Бабушкина, Лебедева, Ключевская, Тулаева, Пищевая. Техника работала на пр. Строителей, развязке на ул. Трубачеева и Богатырском мосту.Остатки снега и смёт с тротуаров и проезжих частей дорог города убирают ручным и механизированным способом.Ночью на улицах города работают шесть тракторов-щёток для подметания песка к бордюрному камню, после чего его в ручную или при помощи мини-погрузчиков грузят в самосвалы. Ежедневно на линию выходит 20 грузовиков.Для уборки песка механизированым способом используют подметально-уборочные машины Scandia и вакуумно-подметальную машину (ВПМ) JonstonVT 650 на базе КАМАЗ. Для уборки тротуаров работают 3 минитрактора-щётки. Вся указанная техника работает в дневное время.