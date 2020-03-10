Бурятская певица Нэлли Раднаева выпустила клип «Колыбельная»









Клип набрал за сутки более 20 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей оставляют под видео положительные комментарии.



«Аж мурашки по коже...браво!», «Очень мило», «Красиво», «Очень красиво поёт, клип от души, аж до слёз! Спасибо вам!», «Душевная, красивая песня, прекрасное исполнение!», - отозвались комментаторы.



Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Нэлли Раднаева





Клип набрал за сутки более 20 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей оставляют под видео положительные комментарии.«Аж мурашки по коже...браво!», «Очень мило», «Красиво», «Очень красиво поёт, клип от души, аж до слёз! Спасибо вам!», «Душевная, красивая песня, прекрасное исполнение!», - отозвались комментаторы.Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре Нэлли Раднаева выпустила клип «Хаанаб даа» (Где ты? – с бур.). В песне поётся о тоске по ушедшему детству и тоске по малой родине.

Бурятская певица, ятагистка ансамбля «Эрдэни ятаг» Нэлли Раднаева выпустила новый клип «Улгын дуун» («Колыбельная»). В композиции говорится о безграничной материнской любви. Героиня клипа в колыбельной поёт своему малышу о том, что «он – самое ценное для неё на этом свете».В клипе показаны этапы взросления ребёнка. Сначала мама качает малыша в колыбели, потом он учится ходить, а затем с каждым днём становится взрослее, и наступает день, когда мальчик идёт в школу.