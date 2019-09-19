Бурятская артистка Нэлли Раднаева выпустила новый клип

Клип сняли в городских локациях и на фоне живописной природы
Бурятская артистка, ятагистка ансамбля «Эрдэни ятаг» Нэлли Раднаева выпустила новый клип «Хаанаб даа» (Где ты? – с бур.). Клип сняли в городских локациях и на фоне живописной природы.
Слова песни написал бурятский журналист, поэт Николай Шабаев, а автор музыки – Баярма Овчинникова, концертмейстер театра «Байкал».
Клип начинается с волшебных звуков ятага.
В песне поётся о тоске по ушедшему детству и тоске по малой родине. В клипе воспеваются красоты окружающей природы.
Музыкальная работа получилась довольно интересной и жизнерадостной.
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