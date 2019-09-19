 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Сентября

18 Сентября

Популярное

Бурятская артистка Нэлли Раднаева выпустила новый клип

Бурятская артистка Нэлли Раднаева выпустила новый клип
Общество, 
Клип сняли в городских локациях и на фоне живописной природы

Бурятская артистка, ятагистка ансамбля «Эрдэни ятаг» Нэлли Раднаева выпустила новый клип «Хаанаб даа» (Где ты? – с бур.). Клип сняли в городских локациях и на фоне живописной природы.

Слова песни написал бурятский журналист, поэт Николай Шабаев, а автор музыки – Баярма Овчинникова, концертмейстер театра «Байкал».



Клип начинается с волшебных звуков ятага.

В песне поётся о тоске по ушедшему детству и тоске по малой родине. В клипе воспеваются красоты окружающей природы.

Музыкальная работа получилась довольно интересной и жизнерадостной.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии сняли клип на песню о юности.
клип
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На открытии чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ покажут балет
На открытии чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ покажут балет
Общество, 19.09.2019
Балетная труппа представит номер «Связь времён»
Бурятская артистка Нэлли Раднаева выпустила новый клип
Бурятская артистка Нэлли Раднаева выпустила новый клип
Общество, 19.09.2019
Клип сняли в городских локациях и на фоне живописной природы
В Улан-Удэ презентуют книгу «Поляки в Бурятии»
В Улан-Удэ презентуют книгу «Поляки в Бурятии»
Общество, 19.09.2019
В книгу вошли статьи исследователей об истории появления поляков в Сибири и Бурятии, а также их жизни в городах Троицкосавске и Верхнеудинске
«Кросс нации» пройдёт в Улан-Удэ 21 сентября
«Кросс нации» пройдёт в Улан-Удэ 21 сентября
Общество, 19.09.2019
Все желающие смогут принять участие при наличии допуска врача
Работникам противопожарной службы Иркутской области дали доплаты к пенсиям
Работникам противопожарной службы Иркутской области дали доплаты к пенсиям
Общество, 19.09.2019
В окончательном чтении приняты изменения в закон о доплате к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области
Боксёр из Бурятии покинул чемпионат мира
Боксёр из Бурятии покинул чемпионат мира
Общество, 19.09.2019
Георгий Кушиташвили уступил в тяжёлом бою четвертьфинала чемпионата мира
В Иркутской зоогалерее сиба-ину родила четырёх щенят
В Иркутской зоогалерее сиба-ину родила четырёх щенят
Общество, 19.09.2019
На свет родились два мальчика и две девочки
В Чите прошла экологическая акция «Вода России»
В Чите прошла экологическая акция «Вода России»
Общество, 19.09.2019
Весь собранный пластик отправится на вторичную переработку
В Бурятии школьники напомнили сверстникам о внимательности на дороге
В Бурятии школьники напомнили сверстникам о внимательности на дороге
Общество, 19.09.2019
Также они напомнили о необходимости использования защитной экипировки и световозвращающих элементов
В Улан-Удэ сегодня днём +15,+17
В Улан-Удэ сегодня днём +15,+17
Общество, 19.09.2019
Синоптики прогнозируют в городе небольшой дождь

В Улан-Удэ проведут квест для ветеранов
В Улан-Удэ проведут квест для ветеранов
Общество, 18.09.2019
Темой игры станут события Великой Отечественной войны и история города
Назван победитель фестиваля уличного кино в Иркутске
Назван победитель фестиваля уличного кино в Иркутске
Общество, 18.09.2019
Иркутяне отдали предпочтение короткометражному фильму «Болванка»
В Чите на главной площади покажут фильм «Любовь и голуби»
В Чите на главной площади покажут фильм «Любовь и голуби»
Общество, 18.09.2019
Показ посвящён грядущему юбилею актёра Александра Михайлова
На Ангаре яхты соревновались в парусной гонке
На Ангаре яхты соревновались в парусной гонке
Общество, 18.09.2019
Победителем стала яхта «Ласточка»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^