Спортсмены признались, что путь к победе был сложным
В воскресенье утром в аэропорту «Байкал» торжественно встретили победителей первенства Европы по пулевой стрельбе Анастасию Деревягину и Александра Кондрашина.
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Анастасия и Александр завоевали золотые медали в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки и пневматического пистолета на 10 м соответственно. А после каждый из них завоевал по бронзовой медали.
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Александр Кондрашин признался, что путь к победе был сложным.
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- Мы очень много тренировались. Нагрузка была большая. Но благодаря этому уже на соревнованиях показали максимальный результат, - сказал Александр.
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В завершении встречи Анастасия и Александр поблагодарили жителей Бурятии за поддержку, сообщили в минспорта Бурятии.
В Улан-Удэ встретили победителей первенства Европы по стрельбе
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