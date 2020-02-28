Анастасия Деревягина и Александр Кондрашин стали победителями в командных соревнованиях
В польском городе Вроцлав идёт чемпионат и первенство Европы по стрельбе из пневматического оружия. В заключительный день первенства Европы, 27 февраля, золотые медали завоевали спортсмены из Бурятии Александр Кондрашин и Анастасия Деревягина.
Александр Кондрашин вместе с Егором Выскребцовым из Краснодара и Кириллом Михайлюта из Челябинска выиграли командные соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. В медаль-матче за золото россияне победили команду из Словакии.
- В финале была драматичная борьба, - поделился с «Байкал-Daily» тренер Александра Кондрашина Александр Степанов.
Анастасия Деревягина из Бурятии вместе с Татьяной Харьковой и Алиной Хизбуллиной стали лучшими в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки. Россиянки на 12 очков обошли команду Германии в медаль-матче за золото и стала лучшими среди юниоров в Европе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Анастасия завоевала бронзу в олимпийском упражнении «Стрельба из пневматической винтовки, пара смешанная». Александр Кондрашин также стал третьим в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м среди смешанных пар.
Бурятские стрелки завоевали два золота первенства Европы
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