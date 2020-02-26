Гостям праздника предложат игры, забавы, ярмарку и мастер-классы
27 февраля в 13:00 в 130 квартале Иркутска пройдёт народное масленичное гуляние «Широкий разгуляй». Мероприятие состоится в рамках нового культурно-просветительского проекта «Этно-Квартал», который в течение 2020 года реализует Иркутский областной Дом народного творчества.
Мероприятие направлено на возрождение традиционных календарно-обрядовых праздников народов Прибайкалья. «Широкий разгуляй» проведут на территории старинной усадьбы купца Курносова (отдел «Ремесленное подворье»). Гости праздника споют и станцуют вместе с народным ансамблем «Оберег» и народной фолк-группой «Зарев цвет» Иркутского областного дома народного творчества, а также примут участие в русских народных играх и забавах.
Также будет работать ярмарка изделий народного творчества и пройдут мастер-классы по художественной росписи керамического панно «Широкий разгуляй», созданию войлочного кашпо «Камушки». Вход на праздничное мероприятие свободный.
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Иркутск встречает Масленицу «Широким разгуляем»
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