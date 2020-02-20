Илья Мошкин покорил вес в 180 кг в классическом жиме штанги
С 15 по 22 февраля в Москве проходит чемпионат и первенство России по жиму и жиму классическому.
Успехи на соревнованиях показывает команда Республики Бурятия. Мастер спорта Илья Мошкин стал чемпионом России в весовой категории 93 кг, покорив вес в 180 кг в классическом жиме штанги. Спортсмен – сын ректора Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Николая Мошкина.
Илья попал в состав сборной России по жиму и будет готовиться к чемпионату мира по жиму, который будет проходить в Чехии. Об этом сообщил завкафедрой физвоспитания БГУ и президент федерации пауэрлифтинга РБ Сергей Воложанин.
Ранее, 16 февраля, магистрантка БГУ Александра Аксёнова выиграла серебряную медаль соревнований.
Сын ректора Бурятского госуниверситета стал чемпионом России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Триатлеты Бурятии успешно выступили на этапе кубка России
Глава Усть-Ордынского округа рассказал об основных праздничных мероприятиях
Он был установлен на центральной площади Закаменска
Также почётными гостями станут Орзубек Назаров и Семён Гривачев
Илья Мошкин покорил вес в 180 кг в классическом жиме штанги
Культовый электропикап мог стать гвоздём «Байкальской мили»
Путин заявил, что при нём не будет «родителя номер один»
Функциональный тренинг провели «с целью профилактики деструктивного поведения»
Известный американский актёр в списке приглашённых гостей праздника
Ежедневно на объекте работают около 1300 человек
Штраф за нарушение составит от 2 до 50 тысяч рублей
Сегодня состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на мемориале в посёлке Горького
По регионам Дальнего Востока и Забайкалья военные прошли уже порядка 2,5 тысяч километров
Библиотека ищет добровольцев для перемещения книг и мебели
От сухих веток уже избавили сотни деревьев