Она заняла 2 место с результатом 110 кг
С 15 февраля по 22 февраля в Москве проходит чемпионат России по жиму и жиму классическому.
Команду Бурятии представляют спортсмены: мастер спорта Александра Аксёнова, мастер спорта Илья Мошкин и кандидат в мастера спорта Николай Адактуев. Тренер пауэрлифтеров – Владимир Колмаков. Спортсмены являются воспитанниками спортивной школы №3.
16 февраля в весовой категории 63 кг выступила Александра Аксёнова и заняла 2 место с результатом 110 кг. Тем самым она вошла в состав сборной России по жиму и продолжит готовиться на чемпионат Европы по жиму и жиму классическому, который будет проходить в Екатеринбурге, в октябре этого года.
Для Александры это второе в этом году удачное выступление. В конце января Александра стала чемпионкой России по пауэрлифтингу, где она так же вошла в состав сборной России. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга Республики Бурятия (IPF).
Спортсменка из Бурятии стала призёром чемпионата России по жиму
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