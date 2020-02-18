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Спортсменка из Бурятии стала призёром чемпионата России по жиму

Спортсменка из Бурятии стала призёром чемпионата России по жиму
Общество,  Фото:пресс-служба федерации пауэрлифтинга РБ (IPF)
Она заняла 2 место с результатом 110 кг

С 15 февраля по 22 февраля в Москве проходит чемпионат России по жиму и жиму классическому.

Команду Бурятии представляют спортсмены: мастер спорта Александра Аксёнова, мастер спорта Илья Мошкин и кандидат в мастера спорта Николай Адактуев. Тренер пауэрлифтеров – Владимир Колмаков. Спортсмены являются воспитанниками спортивной школы №3.

16 февраля в весовой категории 63 кг выступила Александра Аксёнова и заняла 2 место с результатом 110 кг. Тем самым она вошла в состав сборной России по жиму и продолжит готовиться на чемпионат Европы по жиму и жиму классическому, который будет проходить в Екатеринбурге, в октябре этого года.

Для Александры это второе в этом году удачное выступление. В конце января Александра стала чемпионкой России по пауэрлифтингу, где она так же вошла в состав сборной России. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга Республики Бурятия (IPF).
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