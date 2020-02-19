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В Улан-Удэ осуждённые слепили танк в натуральную величину

В Улан-Удэ осуждённые слепили танк в натуральную величину
Общество, 
В исправительной колонии № 2 прошёл конкурс снежных фигур

Конкурс снежных скульптур прошёл в исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ. Лучшей, по мнению жюри, признана снежная фигура «Оружие победы» - танк Т-34. Фигура получилась почти в натуральную величину.

Конкурс снежных фигур является традиционным в исправительных учреждениях республики. В этом году основной тематикой стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
осужденные танк
 
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