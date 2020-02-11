В Улан-Удэ отрепетировали «кремлёвский Сагаалган»: фоторепортаж

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции праздника, который готовят для показа в Кремлёвском дворце
10 февраля в ФСК в Улан-Удэ прошла первая репетиция концертной программы, посвящённой Сагаалгану. Этот концерт будет показан в Московском Кремлёвском дворце 25 и 26 февраля. Мероприятие пройдёт в рамках Дней культуры Бурятии в Москве.
Всего из Бурятии в Москву отправятся около 300 человек – это артисты, музыканты, художники, организаторы. В концертной программе примут участие театр оперы и балеты, театр песни и танца «Байкал», государственный цирк Бурятии, народный семейский ансамбль «Судьбинушка», театр народной музыки и танца «Забава», театр современного танца «Угол зрения», ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», тувинский музыкальный коллектив «Чиргидчин»,заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова, заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева, заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев, Тимур Болотов, Валико Гаспарян.
Представление в Кремле охватит пять стихий учения буддизма; каждая из пяти частей имеет своё название: «Стихия воды», «Стихия земли», «Стихия дерева», «Стихия огня», «Стихия металла».
- Мы готовим интересную программу. Будут представлено пять стихий буддизма. Начнётся представление со стихии «Воды» - мы покажем отрывок из национального балета «Ангара». Каждую стихию представят наши номера. Мы выезжаем в 20-х числах февраля. Усиленно готовимся к этому масштабному событию. Сегодня мы впервые проводим большую сводную репетицию. В Кремлёвском дворце в течение двух дней состоится показ одной программы. 24 февраля в Москве пройдёт монтировка сцены, просмотрим 3D mapping. Сегодня мы репетируем без спецэффектов. Мы покажем номера, которые завоевали любовь бурятской публики, надеемся, что и в Москве зрители оценят наше профессиональное искусство. Каждое министерство приглашает своих коллег с федерального министерства, подведомственные учреждения приглашают тех, с кем сотрудничают. Так, республиканский центр народного творчества пригласит Российский дом народного творчества имени Поленова. Думаем, что наша концертная программа благоприятно скажется на имидже республики, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
По словам организаторов, концерт будет зрелищным, насыщенным 3D-эффектами, которые рассчитаны на декорации выступлений.
На репетицию в ФСК из Москвы прибыл режиссёр Леонид Ситов. Кстати, для него это не первый проект в Улан-Удэ, осенью он работал консультантом по визуальным эффектам на чемпионате мира по боксу среди женщин.
- Когда только начали работать, мы думали, на чём можно сделать акцент. Нам предложили съездить в Иволгинский дацан, где мы пообщались с ректором Буддийского университета, узнали много интересного о буддизме и республике. Тогда и возникла идея сделать концерт, в котором были бы пять стихий. Мы поняли, что порядок стихий менять нельзя, они взаимосвязаны. Первое – это стихия «Вода», из неё произошло все живое, вторая «Дерево», третья «Земля», затем «Металл». Все взаимосвязано, нам показалось, что это интересно. В шоу аллегорически будут показаны эти стихии. Будет представлена также история Бурятии, творческие коллективы. Мы считаем, что в программе собраны сильные артисты. Вся программа создана руководителями, живущими в Улан-Удэ, у нас есть приглашённые коллективы из Тывы и Калмыкии. Они тоже относятся к буддизму. Мы решили сделать цельное шоу и включить их в свою программу. Что касается видеомэйпинга, программа будет высокотехнологичной, достаточно сложной. Это будет достойный проект. Сегодня пройдёт этапный прогон, мы покажем то, что есть к настоящему моменту и номера, которые мы включили в программу, многие из них практически готовы. Надеемся, к 25 числу все будет сделано, - отметил Леонид Ситов.
Также в Кремлёвском дворце состоится выставка Национального музея Бурятии. Проект представит республику как место сакральной силы, религиозных традиций, символов буддизма. Основная идея выставки – это представление многовековой дружбы народов, живущих в республике, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
В Улан-Удэ отрепетировали «кремлёвский Сагаалган»: фоторепортаж
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