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Объявлена программа празднования Сагаалгана в Кремле

Объявлена программа празднования Сагаалгана в Кремле
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятия пройдут 25 и 26 февраля

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 и 26 февраля в Государственном Кремлёвском дворце впервые будет отмечаться Восточный Новый год – праздник Сагаалган. Празднование года Белой Мыши состоится в рамках Дней культуры Бурятии в Москве. 

На мероприятие в Кремле приглашены официальные лица: зампред правительства РФ Татьяна Голикова, зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Тыва Шолбан Кара-оол, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернаторы регионов СФО и ДФО и другие, сообщает «Известия».

– Новым годом Мыши открывается новый 12-летний цикл, новая эра! Именно поэтому мы решили придать особое значение пяти стихиям, которые считаются в буддизме основой мироздания. На впечатляющей по масштабам сцене Кремлевского дворца зрители увидят метафорическое изображение воды, дерева, огня, земли и металла, а концертная программа будет оригинально отражаться в соответствующих им пяти тематических блоках, – отмечает режиссёр постановки Леонид Ситов.

Национальный музей Бурятии подготовил уникальную выставку, рассказывающую о культуре и быте народов Бурятии, а также экспозицию работ всемирно известных бурятских художников – скульптора Даши Намдакова, живописца Зорикто Доржиева и ювелира Жигжита Баясхаланова. В эти дни в Кремлевском дворце можно будет получить консультации врачей восточной медицины, а также составить астрологические прогнозы, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

В праздничном шоу с использованием современных технологий и мультимедиа примут участие около 300 артистов. Театрализованное действо начнётся с пролога, который посвятят великой защитнице учения Будды — Небесной богине Балдан Лхамо. Увертюру исполнит ансамбль морин-хуристов Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». Представление откроют знаменитые на весь мир «гуттаперчевые девочки» из Бурятской республиканской цирковой школы. После «Благословения богини Лхамо» перед зрителями развернется великолепное зрелище, где каждая новая сцена станет отражением учения буддизма о пяти стихиях.

Хореографическую композицию «Стихия воды» (I часть) представят артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Цыдынжапова. Зрители увидят фрагмент из спектакля «Красавица Ангара» — единственного в стране национального балета, удостоенного Государственной премии РСФСР имени М. Глинки.

Стихия дерева (II часть) оригинально воплотится в выступлении артистов Национального театра песни и танца «Байкал». Московская публика погрузится в совершенно другой мир — мир таинственных тотемов: Хун-шубуун — праматери Лебеди, Буха-ноёна — господина Быка, Буртэ-шоно — Синего волка.

«Танец «Борцы», акробатическая сюита «Лучники» и горловое пение, представленное народным артистом Бурятии Балданцэрэнэй Баттувшином, покорят своей оригинальностью, огненным темпераментом, сильными эмоциями», отмечают организаторы. В хореографической композиции «Стихия огня» (III часть) примут участие театр современного танца Улан-Удэ «Угол Зрения», Тувинский музыкальный коллектив «Чиргилчин», Государственный цирк Бурятии и другие исполнители.

Вокально-хореографическая композиция «Стихия земля» (IV часть) объединит представителей многонациональной культуры Бурятии и исполнителей из других восточных регионов: это театр народной музыки и танца «Забава», Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», народный семейский ансамбль «Судьбинушка» и другие.

В заключительной части зрители познакомятся с шедеврами мировой классики, а также произведениями бурятских композиторов в исполнении солистов Бурятского театра оперы и балета, среди них народный артист Бурятии Мунхзул Намхай, народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, народная артистка России Дарима Линховоин. На сцену Кремлёвского дворца также выйдут популярные артисты бурятской эстрады.


Сагаалган праздник Кремль
 
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