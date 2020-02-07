Памятник Чехову «защитили» и от смога, и от коронавируса
Сегодня улан-удэнцы увидели забавную картину на пешеходной улице Ленина. На памятник Антону Чехову неизвестные заботливо надели медицинскую маску. Тем самым весьма позабавили прохожих.
- Защитили и от коронавируса, и от грязного воздуха, - шутят очевидцы.
«Байкал-Daily» уже сообщал о нехватке одноразовых медицинских масок в аптеках Бурятии. Резкий спрос сперва вызвал повышение цен, а затем и вовсе привёл к тому, что все маски раскупили. Такая ситуация по всей стране, так что поставщики не справляются с объёмами заказов. Тем более, прекратился ввоз масок из Китая.
В КНР, по последним данным количество заражённых коронавирусом достигло более 31 тысячи человек, количество погибших – 636, количество выздоровевших – 1551. В России зафиксировано два случая заболевания – в Тюменской области и в Забайкальском крае.
Памятник Чехову на улан-удэнском «Арбате» появился в 2013 году. Сразу после открытия он подвергся нападению вандалов, которые сломали Антону Павловичу очки. После этого скульптуру поставили на городской баланс, а вскоре установили и видеонаблюдение.
В Улан-Удэ на Чехова надели маску
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