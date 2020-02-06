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За сутки в Улан-Удэ за сутки рассыпали 115 тонн песка

За сутки в Улан-Удэ за сутки рассыпали 115 тонн песка
Общество, 
Мэрия отчиталась об уборке снега

В Улан-Удэ за сутки на дороги рассыпано 115 тонн песка, вывезено 2409 м3 снега, сообщили в администрации города. С 22 часов вечера на дорогах работали три снегоуборочных комплекса, куда входят автогрейдеры, тракторы-щётки, снегопогрузчики и самосвалы для вывоза снега.

В четыре утра в работу заступили восемь пескоразбрасывательных машин, 20 самосвалов и пять бобкэтов для ручной и механизированной уборки снега.

- Уборка производилась на улицах: Советская, Иволгинская, Борсоева, Удинская, Жанаева, Х. Намсараева, Ю. Комунаров, Клыпина, Шульца, Путейская, Октябрьская, Столичная, Гастелло, Камова, Совхозная, Больничная, Медицинская, Ключевская, Тобольская, Бабушкина, Гармаева, Пугачёва, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Уборка снега на дорогах Улан-Удэ продолжается.
уборка снега
 
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