За сутки в Улан-Удэ за сутки рассыпали 115 тонн песка

Мэрия отчиталась об уборке снега



В Улан-Удэ за сутки на дороги рассыпано 115 тонн песка, вывезено 2409 м3 снега, сообщили в администрации города. С 22 часов вечера на дорогах работали три снегоуборочных комплекса, куда входят автогрейдеры, тракторы-щётки, снегопогрузчики и самосвалы для вывоза снега.



В четыре утра в работу заступили восемь пескоразбрасывательных машин, 20 самосвалов и пять бобкэтов для ручной и механизированной уборки снега.



- Уборка производилась на улицах: Советская, Иволгинская, Борсоева, Удинская, Жанаева, Х. Намсараева, Ю. Комунаров, Клыпина, Шульца, Путейская, Октябрьская, Столичная, Гастелло, Камова, Совхозная, Больничная, Медицинская, Ключевская, Тобольская, Бабушкина, Гармаева, Пугачёва, - сообщили в комитете городского хозяйства.



Уборка снега на дорогах Улан-Удэ продолжается.

