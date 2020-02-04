Россиян будут эвакуировать из Уханя транспортными самолётами
Министерство обороны России выделило пять транспортных Ил-76МД для эвакуации сограждан из Китая, где сейчас распространяется коронавирус. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
В субботу самолёты перелетели на аэродром Улан-Удэ. Переброска проводилась скрытно — воздушные машины шли с отключёнными ответчиками. Часть бортов принадлежит подмосковной авиационной дивизии особого назначения, остальные выделил один из военно-транспортных полков ВКС», - сообщают «Известия».
Вернувшихся россиян из китайского города Хубей поместят на двухнедельный карантин. Пока неизвестно, какие медучреждения примут эвакуированных. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил «Известиям», что для эвакуированных людей должны быть организованы боксы и отдельный вход, а в месте их размещения должно быть много специального оборудования. А так как мощности у инфекционных больниц обычно небольшие, лучше направить прибывших в разные организации, считает парламентарий.
По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека, передаёт lenta.ru.
Очаг заболевания находится в китайском городе Ухань. Здесь проживает 11 млн человек. Город закрыт на карантин.
Как сообщал «Байкал-Daily», на данный момент в России зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Оба заболевших – граждане КНР. Один из находится в соседнем с Бурятией Забайкальском крае. Накануне его лично обследовал министр здравоохранения Валерий Кожевников.
В связи с распространением инфекции в республике запретили проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях.
В Улан-Удэ скрытно перебросили самолёты для эвакуации из Китая
Общество, Фото:
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