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В Бурятии девушка-водитель устроила ДТП

В Бурятии девушка-водитель устроила ДТП
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В результате аварии пострадала сама девушка

Накануне, 30 января в городе Северобайкальске произошло ДТП. 21-летний водитель автомобиля «Субару Легами» на перекрёстке ул. Мира - ул. Космонавтов проехала на запрещающий сигнал светофора. Девушка совершила столкновение с автомашиной «Рено Дастер» под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате ДТП сама девушка получила травму «ушиб мягких тканей лица», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Автоинспекторы отмечают, что у виновницы ДТП небольшой стаж вождения – водительское удостоверение она получила полгода назад.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ещё одно ДТП с участием автомобиля «Субару». На дороге в Улан-Удэ водитель иномарки врезался в электроопору. Пострадавшие водитель и пассажир госпитализированы в больницу.
ДТП
 
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