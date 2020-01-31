В результате аварии пострадала сама девушка
Накануне, 30 января в городе Северобайкальске произошло ДТП. 21-летний водитель автомобиля «Субару Легами» на перекрёстке ул. Мира - ул. Космонавтов проехала на запрещающий сигнал светофора. Девушка совершила столкновение с автомашиной «Рено Дастер» под управлением 49-летнего мужчины.
- В результате ДТП сама девушка получила травму «ушиб мягких тканей лица», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы отмечают, что у виновницы ДТП небольшой стаж вождения – водительское удостоверение она получила полгода назад.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера произошло ещё одно ДТП с участием автомобиля «Субару». На дороге в Улан-Удэ водитель иномарки врезался в электроопору. Пострадавшие водитель и пассажир госпитализированы в больницу.
В Бурятии девушка-водитель устроила ДТП
Общество, Фото:
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