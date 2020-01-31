На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО

- В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.

















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Накануне, около 10 часов вечера в Улан-Удэ 41-летний водитель автомобиля «Субару Легаси», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», со стороны посёлка Тулунжа в сторону посёлка Солдатский, произошло ДТП.Водитель не справился с рулевым управлением, он не учёл состояние дорожного полотна, и врезался в электроопору освещения.