 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Января

30 Января

Популярное

На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО

На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшие водитель и пассажир госпитализированы в больницу

Накануне, около 10 часов вечера в Улан-Удэ 41-летний водитель автомобиля «Субару Легаси», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», со стороны посёлка Тулунжа в сторону посёлка Солдатский, произошло ДТП.

Водитель не справился с рулевым управлением, он не учёл состояние дорожного полотна, и врезался в электроопору освещения.

- В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.






ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО
На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО
Происшествия, 31.01.2020
Пострадавшие водитель и пассажир госпитализированы в больницу
В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования
В Кижингинском районе Бурятии оштрафованы учреждения образования
Происшествия, 30.01.2020
Они не выполнили в срок предписания Роспотребнадзора
Школы Читы закрылись из-за ОРВИ и гриппа
Школы Читы закрылись из-за ОРВИ и гриппа
Происшествия, 30.01.2020
Учащиеся будут обучаться дистанционно
В Иркутске каждый третий пострадавший в ДТП не был пристёгнут
В Иркутске каждый третий пострадавший в ДТП не был пристёгнут
Происшествия, 30.01.2020
С начала 2020 года в Иркутске в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 87 водителей и пассажиров
В Бурятии общественники изложили свою версию событий по медоборудованию на 96 млн
В Бурятии общественники изложили свою версию событий по медоборудованию на 96 млн
Происшествия, 30.01.2020
Речь идёт об оборудовании для строящегося онкодиспансера, за которое уже возбуждено уголовное дело
В Иркутской области в доме многодетной семьи произошёл пожар
В Иркутской области в доме многодетной семьи произошёл пожар
Происшествия, 30.01.2020
Участковый помог предотвратить распространение огня
В Чите пьяный мужчина напал на женщин с ножом
В Чите пьяный мужчина напал на женщин с ножом
Происшествия, 30.01.2020
Конфликт произошёл во время застолья
В Бурятии на месте гибели 17-летней студентки провели следственный эксперимент
В Бурятии на месте гибели 17-летней студентки провели следственный эксперимент
Происшествия, 30.01.2020
В следственном эксперименте участвовал Галуст Пилосян, взявший на себя вину за трагедию
Жители Бурятии сообщают о двух трупах и покончившем с собой убийце
Жители Бурятии сообщают о двух трупах и покончившем с собой убийце
Происшествия, 30.01.2020
По предварительным данным, тела убитых нашли в подполье
В Улан-Удэ мужчина избил знакомую на АЗС
В Улан-Удэ мужчина избил знакомую на АЗС
Происшествия, 30.01.2020
Женщину госпитализировали в медучреждение  
В Улан-Удэ момент кражи на остановке засняли на видео
В Улан-Удэ момент кражи на остановке засняли на видео
Происшествия, 30.01.2020
Видеозапись помогла установить личность виновного и задержать его
Со льда Байкала эвакуировали двух пьяных мужчин
Со льда Байкала эвакуировали двух пьяных мужчин
Происшествия, 30.01.2020
Они решили отправиться посреди ночи на внедорожнике в Листвянку по льду
В Чите мужчина украл деньги у приятельницы
В Чите мужчина украл деньги у приятельницы
Происшествия, 30.01.2020
Он забрал деньги из кармана её куртки  
В Иркутске бродячие собаки напали на школьницу
В Иркутске бродячие собаки напали на школьницу
Происшествия, 30.01.2020
Собаки напали на 8-летнюю девочку по дороге в школу

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^