На скользкой дороге в Улан-Удэ водитель «Субару» врезался в электроопору. ФОТО. ВИДЕО

Пострадавшие водитель и пассажир госпитализированы в больницу
Накануне, около 10 часов вечера в Улан-Удэ 41-летний водитель автомобиля «Субару Легаси», следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», со стороны посёлка Тулунжа в сторону посёлка Солдатский, произошло ДТП.
Водитель не справился с рулевым управлением, он не учёл состояние дорожного полотна, и врезался в электроопору освещения.
- В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир автомобиля с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
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