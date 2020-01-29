В Бурятии борются сильнейшие рукопашники округа: фоторепортаж

Бурятия впервые принимает чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ проходит чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Данный турнир открыл ежегодную спартакиаду среди военнослужащих Восточного округа. Армейский рукопашный бой – пожалуй, самый зрелищный вид спорта из всех десяти, что входят в спартакиаду. Бурятия принимает подобные соревнования впервые.
В Улан-Удэ приехали 147 спортсменов из соединений и воинских частей 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Среди них пять мастеров спорта, 25 кандидатов в мастера спорта, остальные – разрядники. Медали разыгрываются в семи весовых категориях от 60 до 85 кг и выше.
- Когда армейский рукопашный бой только зарождался, в основном в нём участвовали борцы и боксёры. Но сейчас виду спорта уже много лет, и участвуют спортсмены, которые занимаются именно армейским рукопашным боем, - поделился помощник командующего войсками Восточного военного округа по физической подготовке полковник Андрей Бебко.
По оценке самих военных, качество подготовки рукопашников растёт, конкуренция обостряется с каждым годом.
- Если в прошлом году ещё можно было выделить лидера, то сейчас бойцы приехали подготовленные, есть новички с достойными результатами. Мы видим, как некоторые чемпионы прошлого года вылетели уже во втором круге. Отдельные прошлогодние призёры даже до полуфиналов не дошли, - отметил помощник командующего армией по физической подготовке подполковник Алексей Барсуков.
В прошлом году Бурятия принимала также чемпионаты Восточного военного округа по самбо и дзюдо. Какой турнир доверит командование ВВО республике в следующем году, пока не раскрывается.
По итогам чемпионата будет определена сборная команда, которая после дополнительной подготовки представит Восточный военный округ на первенстве Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.
В Бурятии борются сильнейшие рукопашники округа: фоторепортаж
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