В Бурятии борются сильнейшие рукопашники округа: фоторепортаж

Бурятия впервые принимает чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ проходит чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Данный турнир открыл ежегодную спартакиаду среди военнослужащих Восточного округа. Армейский рукопашный бой – пожалуй, самый зрелищный вид спорта из всех десяти, что входят в спартакиаду. Бурятия принимает подобные соревнования впервые.



В Улан-Удэ приехали 147 спортсменов из соединений и воинских частей 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Среди них пять мастеров спорта, 25 кандидатов в мастера спорта, остальные – разрядники. Медали разыгрываются в семи весовых категориях от 60 до 85 кг и выше.



- Когда армейский рукопашный бой только зарождался, в основном в нём участвовали борцы и боксёры. Но сейчас виду спорта уже много лет, и участвуют спортсмены, которые занимаются именно армейским рукопашным боем, - поделился помощник командующего войсками Восточного военного округа по физической подготовке полковник Андрей Бебко.



По оценке самих военных, качество подготовки рукопашников растёт, конкуренция обостряется с каждым годом.



- Если в прошлом году ещё можно было выделить лидера, то сейчас бойцы приехали подготовленные, есть новички с достойными результатами. Мы видим, как некоторые чемпионы прошлого года вылетели уже во втором круге. Отдельные прошлогодние призёры даже до полуфиналов не дошли, - отметил помощник командующего армией по физической подготовке подполковник Алексей Барсуков.



В прошлом году Бурятия принимала также чемпионаты Восточного военного округа по самбо и дзюдо. Какой турнир доверит командование ВВО республике в следующем году, пока не раскрывается.



По итогам чемпионата будет определена сборная команда, которая после дополнительной подготовки представит Восточный военный округ на первенстве Вооружённых Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.



