В Бурятии в столовой техникума не было холодильника

Руководитель техникума привлечён к административной ответственности за нарушение санитарно эпидемиологических требований и нарушение требований пожарной безопасности. Ему назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.







Как выяснила Северобайкальская межрайонная прокуратура, Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий нарушал закон о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей-сирот. В горячем цехе столовой отсутствовало холодильное оборудование, в помещении склада для хранения овощей содержались твёрдые бытовые отходы, один из работников столовой не прошёл исследование на наличие возбудителей кишечных инфекций.Кроме того, вопреки законодательству о пожарной безопасности в учреждении отсутствовала инструкция о порядке действии на случай возникновения пожара, не проводились тренировочные эвакуации.Директору образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.