Они отличаются от обычных техническими характеристиками и качеством
Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в рамках подготовки к чемпионату России по вольной борьбе, который пройдёт в Улан-Удэ, посетил Федерацию спортивной борьбы России. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.
В Москве были обсуждены вопросы подготовки чемпионата. Кроме этого, министр сообщил, что Федерация бесплатно выделит для соревнований три лицензионных борцовских ковра.
- Лицензионные борцовские ковры отличаются от обычных - техническими характеристиками, качеством, наполнением, материалом, из которого он изготовлен. Лицензию компаниям на изготовление таких ковров даёт международная федерация борьбы. Соответственно чемпионат России безусловно должен проводиться на лицензионных коврах, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства спорта Бурятии.
Отвечая на комментарии подписчиков, Вячеслав Дамдинцурунов заверил, что ковры после чемпионата останутся в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужской чемпионат России по вольной борьбе пройдёт в Улан-Удэ. Соревнования стартуют 23 апреля и продолжаться до 27 апреля.
Для Бурятии выделят лицензионные борцовские ковры к чемпионату России
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