 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Октября

16 Октября

Популярное

Улан-Удэ примет мужской чемпионат России по борьбе в апреле

Улан-Удэ примет мужской чемпионат России по борьбе в апреле
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Федерация спортивной борьбы просит Алексея Цыденова подтвердить решение

В Улан-Удэ с 23 по 27 апреля 2020 года состоится чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Об этом сообщил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он выложил в Instagram фотографию письма от федерации спортивной борьбы России, обращённого к главе республики Алексею Цыденову.

«Федерация спортивной борьбы России пользуется случаем возобновить свои уверения в весьма высоком уважении к Вам и просит Вашего решения о проведении Чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин в г. Улан-Удэ в период с 23 по 27 апреля 2020 года. На чемпионате будут отобраны кандидаты на участие в Олимпийских играх 2020 года в составе сборной команды России», - говорится в письме от 16 октября.

Так министр спорта подписал публикацию: «Впереди очень важный и ответственный чемпионат, который даст импульс развитию вольной борьбы в Республике Бурятия!!!».

Жители Бурятии радуются новости: «Спорт начал развиваться! Урагшаа!», «Неужели Богомоев наконец-то поедет?», «Бурятия-спортивная держава», «Вот это новость!»

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля Дамдинцурунов уже подтверждал информацию о соревнованиях. Тогда министр опубликовал фотографию, на которой запечатлён он сам, глава Бурятии Алексей Цыденов и первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев.

В марте этого года в ФСК в Улан-Удэ проходил чемпионат России по женской борьбе. Спортсменки из Бурятии достойно выступили на домашнем турнире, выиграв два золота (Стальвира Оршуш, Нина Менкенова), два серебра (Вероника Чумикова и Анна Щербакова) и две бронзы (Ульяна Тукуренова и Алёна Сангадиева).

В этом году чемпионат России среди мужчин проходил в Сочи. Успехи бурятских борцов оказались более чем скромными – одна бронза Евгения Жербаева.

13 октября в Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Коркина. Сборная Бурятии по вольной борьбе заняла первое общекомандное место, завоевав 6 медалей. Александр Богомоев и Евгений Жербаев стали 4-кратными победителями турнира Коркина.


спорт вольная борьба чемпионат России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ примет мужской чемпионат России по борьбе в апреле
Улан-Удэ примет мужской чемпионат России по борьбе в апреле
Общество, 17.10.2019
Федерация спортивной борьбы просит Алексея Цыденова подтвердить решение
В парках Улан-Удэ пересадчиком сажают сосны
В парках Улан-Удэ пересадчиком сажают сосны
Общество, 17.10.2019
Продолжается осенняя кампания по посадке саженцев
УФНС по Бурятии: Как воспользоваться льготами по имущественным налогам
УФНС по Бурятии: Как воспользоваться льготами по имущественным налогам
Общество, 17.10.2019
Тем гражданам России, кто должен уплатить имущественные налоги, а это земельный, транспортный налоги и налог на имущество физических лиц, Федеральная налоговая служба ежегодно рассылает сводные налоговые уведомления
Трёхлетняя улан-удэнка претендует на звание самой красивой девочки России
Трёхлетняя улан-удэнка претендует на звание самой красивой девочки России
Общество, 17.10.2019
Сейчас София занимает 15-е место в своей возрастной категории
На севере Бурятии прошла акция «Чистый берег Байкала»
На севере Бурятии прошла акция «Чистый берег Байкала»
Общество, 17.10.2019
В рамках мероприятия собрали 65 мешков мусора
Сотрудниц колонии в Бурятии научили печь капкейки
Сотрудниц колонии в Бурятии научили печь капкейки
Общество, 17.10.2019
Мастер-класс провела вышедшая на пенсию коллега
Более 30 домов в Улан-Удэ оставались без тепла
Более 30 домов в Улан-Удэ оставались без тепла
Общество, 17.10.2019
Отключение произошло в связи с ремонтом
В Бурятии сотрудники УФСИН помогли многодетной семье
В Бурятии сотрудники УФСИН помогли многодетной семье
Общество, 17.10.2019
Нуждающейся семье вручили одежду, игрушки и канцелярию
В Улан- Удэ демонтировали остановочные павильоны
В Улан- Удэ демонтировали остановочные павильоны
Общество, 17.10.2019
До конца следующей недели демонтируют ещё две остановки
Первоклашкам в Бурятии вручили «свидетельства опытных пешеходов»
Первоклашкам в Бурятии вручили «свидетельства опытных пешеходов»
Общество, 17.10.2019
Детям рассказали о правилах безопасности на дороге
Жительница Бурятии подозвала дикую рысь на «кис-кис-кис»
Жительница Бурятии подозвала дикую рысь на «кис-кис-кис»
Общество, 17.10.2019
Рысь заметили возле заиграевского села. Видео
Гид-переводчик снимает клипы, прославляющие красоты Бурятии
Гид-переводчик снимает клипы, прославляющие красоты Бурятии
Общество, 17.10.2019
Артур Доржиев создавал клипы для Курумканского дацана, а теперь занимается собственными песнями о малой родине
Жительнице Бурятии исполнилось 95 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 95 лет
Общество, 17.10.2019
Именинница 15 лет проживает в приёмной семье
Улан-удэнцев штрафуют за хранение стройматериалов перед забором
Улан-удэнцев штрафуют за хранение стройматериалов перед забором
Общество, 17.10.2019
Правонарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^