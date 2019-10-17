Улан-Удэ примет мужской чемпионат России по борьбе в апреле

Федерация спортивной борьбы просит Алексея Цыденова подтвердить решение
В Улан-Удэ с 23 по 27 апреля 2020 года состоится чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин. Об этом сообщил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он выложил в Instagram фотографию письма от федерации спортивной борьбы России, обращённого к главе республики Алексею Цыденову.
«Федерация спортивной борьбы России пользуется случаем возобновить свои уверения в весьма высоком уважении к Вам и просит Вашего решения о проведении Чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин в г. Улан-Удэ в период с 23 по 27 апреля 2020 года. На чемпионате будут отобраны кандидаты на участие в Олимпийских играх 2020 года в составе сборной команды России», - говорится в письме от 16 октября.
Так министр спорта подписал публикацию: «Впереди очень важный и ответственный чемпионат, который даст импульс развитию вольной борьбы в Республике Бурятия!!!».
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Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля Дамдинцурунов уже подтверждал информацию о соревнованиях. Тогда министр опубликовал фотографию, на которой запечатлён он сам, глава Бурятии Алексей Цыденов и первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев.
В марте этого года в ФСК в Улан-Удэ проходил чемпионат России по женской борьбе. Спортсменки из Бурятии достойно выступили на домашнем турнире, выиграв два золота (Стальвира Оршуш, Нина Менкенова), два серебра (Вероника Чумикова и Анна Щербакова) и две бронзы (Ульяна Тукуренова и Алёна Сангадиева).
В этом году чемпионат России среди мужчин проходил в Сочи. Успехи бурятских борцов оказались более чем скромными – одна бронза Евгения Жербаева.
13 октября в Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Коркина. Сборная Бурятии по вольной борьбе заняла первое общекомандное место, завоевав 6 медалей. Александр Богомоев и Евгений Жербаев стали 4-кратными победителями турнира Коркина.
Улан-Удэ примет мужской чемпионат России по борьбе в апреле
Общество, Фото:
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