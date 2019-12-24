Алиса Жамбалова выступит на самой престижной многодневной гонке

Престижная гонка Tour de Ski пройдёт в Швейцарии и Италии
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова вошла в состав сборной России для выступления в самой престижной многодневной лыжной гонке Tour de Ski (Тур де Ски). Ежегодная лыжная гонка пройдёт с 28 декабря 2019 по 5 января 2020 года в Швейцарии и Италии
Лидером женской сборной России на «Тур де Ски» станет Наталья Непряева. Также в состав команды вошли Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко и Анна Нечаевская.
В составе мужской национальной команды выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
«Тур де Ски» представляет из себя семь отдельных гонок, которые проводятся на альпийских зимних курортах. Общий зачёт считается по прообразу веломногодневок – суммируется время, показанное участниками на этапах. Мужчины за семь этапов проходят в общей сложности 102 км, женщины – 90 км. «Фишка» Тур де Ски в том, что за столь короткое время собраны гонки разного формата, разной дистанцией и разными стилями.
В прошлом году победителями многодневной гонки стали норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Ингвиль Эстберг. 22-летний норвежец впервые принял участие в «Тур де Ски» и стал самым молодым чемпионом в истории соревнований. Вторым в генеральной классификации стал чемпион «Тур де Ски» 2016/2017 россиянин Сергей Устюгов. Российская лыжница Наталья Непряева также заняла второе место в общем зачёте.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алиса Жамбалова в этом сезоне принимает участие во всех этапах Кубка мира. На первом этапе в Финляндии она стала 20-й в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем. На втором этапе Кубке мира в Норвегии выступала в скиатлоне (20 место) и бежала этап эстафеты (седьмое место). Третий этап Кубка мира проходил в Швейцарии, в 10-километровой гонке Алиса была 22-й.
Сейчас в общем зачёте Кубка мира Алиса Жамбалова занимает 40-ю позицию. Лидируют норвежки Тереза Йохауг и Хейди Венг, а также американка Джессика Диггинс. Наталья Непряева на седьмой строчке.
Расписание:
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28.12 Ленцерхайд (Швейцария) – масс-старт 10 км у женщин и 15 км у мужчин свободным стилем
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29.12 Ленцерхайд (Швейцария) –индивидуальный спринт свободным стилем
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31.12 Тоблах (Италия) – индивидуальная гонка 10/15 км свободным стилем
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01.01 Тоблах (Италия) – персьют (гонка преследования) 10/15 км классическим стилем
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03.01 Валь ди Фиемме (Италия) – масс-старт 10/15 км классическим стилем
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04.01 Валь ди Фиемме (Италия) – индивидуальный спринт классическим стилем
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05.01 Валь ди Фиемме (Италия) – масс-старт 9/9 км свободным стилем
Алиса Жамбалова выступит на самой престижной многодневной гонке
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